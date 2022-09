Ian submerge certaines parties de la Floride, les gens sont piégés

ST. PETERSBOURG, Floride –

L’ouragan Ian a laissé un chemin de destruction dans le sud-ouest de la Floride, piégeant des personnes dans des maisons inondées, endommageant le toit d’une unité de soins intensifs d’un hôpital et coupant l’électricité à 2,5 millions de personnes alors qu’il déversait de la pluie sur la péninsule jeudi.

L’un des ouragans les plus puissants à avoir jamais frappé les États-Unis menaçait d’inondations catastrophiques dans tout l’État. Les vents de force tempête tropicale d’Ian se sont étendus jusqu’à 665 km (415 miles), inondant une grande partie de la Floride et de la côte sud-est de l’Atlantique.

Sans électricité et sans couverture cellulaire inégale, de nombreux appels à l’aide ne parvenaient pas, même lorsque les équipes d’urgence sciaient des arbres renversés pour atteindre les personnes dans les maisons inondées. “Si la ligne est occupée, continuez d’essayer”, a déclaré jeudi le bureau du shérif du comté de Lee dans un message sur Facebook.

Le National Hurricane Center a déclaré qu’Ian était devenu une tempête tropicale au-dessus de la terre tôt jeudi et qu’il devrait retrouver une force proche de celle d’un ouragan après avoir émergé au-dessus des eaux de l’Atlantique près du Kennedy Space Center plus tard dans la journée, la Caroline du Sud étant en vue pour un deuxième débarquement aux États-Unis.

Une partie de la côte du golfe est restée inondée par l’eau de l’océan, poussée à terre par la tempête massive. “Des ondes de tempête graves et potentiellement mortelles de 8 à 10 pieds au-dessus du sol ainsi que des vagues destructrices se poursuivent le long de la côte sud-ouest de la Floride, d’Englewood à Bonita Beach, y compris Charlotte Harbor”, a déclaré le centre des ouragans basé à Miami.

À Port Charlotte, l’onde de tempête a inondé la salle d’urgence d’un hôpital alors même que des vents violents ont arraché une partie du toit de son unité de soins intensifs, selon un médecin qui y travaille.

L’eau a jailli sur l’USI, les forçant à évacuer leurs patients les plus malades – certains sous ventilateurs – vers d’autres étages, a déclaré le Dr Birgit Bodine de l’hôpital HCA Florida Fawcett. Les membres du personnel ont utilisé des serviettes et des poubelles en plastique pour essayer d’éponger le désordre détrempé.

L’hôpital de taille moyenne s’étend sur quatre étages, mais les patients se sont entassés sur deux à cause des dégâts, et d’autres étaient attendus avec des personnes blessées par la tempête ayant besoin d’aide.

“Tant que nos patients vont bien et que personne ne finit par mourir ou avoir un mauvais résultat, c’est ce qui compte”, a déclaré Bodine.

Les responsables de l’application des lois à Fort Myers, à proximité, ont reçu des appels de personnes prises au piège dans des maisons inondées ou de parents inquiets. Des plaidoyers ont également été publiés sur les sites de médias sociaux, certains avec une vidéo montrant de l’eau couverte de débris clapotant vers l’avant-toit de leurs maisons.

Brittany Hailer, journaliste à Pittsburgh, a contacté les sauveteurs au sujet de sa mère à North Fort Myers, dont la maison était inondée par 1,5 mètre d’eau.

“Nous ne savons pas quand l’eau va baisser. Nous ne savons pas comment ils vont partir, leurs voitures sont épuisées”, a déclaré Hailer. “Sa seule issue est sur un bateau.”

L’ouragan Ian a transformé les rues en rivières et a abattu des arbres alors qu’il s’abattait sur le sud-ouest de la Floride mercredi avec des vents de 150 mph (241 km/h), poussant un mur d’onde de tempête. La force d’Ian à l’atterrissage était de catégorie 4, ce qui en fait le cinquième ouragan le plus puissant, mesuré par la vitesse du vent, à avoir jamais frappé les États-Unis.

Ian est tombé dans une tempête tropicale tôt jeudi au-dessus de la terre, mais devrait s’intensifier à nouveau une fois que son centre se déplacera au-dessus de l’océan Atlantique et menacera la côte de la Caroline du Sud vendredi à une force proche de celle d’un ouragan avant de se déplacer vers l’intérieur des terres.

À 5 heures du matin jeudi, la tempête était à environ 40 miles (70 km) au sud-est d’Orlando et à 35 miles (55 kilomètres) au sud-ouest de Cap Canaveral, portant des vents maximums soutenus de 65 mph (100 km/h) et se déplaçant vers le cap à 8 mph ( 13 kmh), a indiqué le centre.

Les avertissements d’ouragan ont été réduits à des avertissements de tempête tropicale dans la péninsule de Floride, des inondations catastrophiques généralisées restant probables, a déclaré le centre des ouragans. Des ondes de tempête atteignant 6 pieds (2 mètres) étaient toujours prévues pour les deux côtes.

“Peu importe l’intensité de la tempête. Nous attendons toujours pas mal de pluie”, a déclaré Robbie Berg, spécialiste principal des ouragans au National Hurricane Center, dans une interview à l’Associated Press.

Jusqu’à 30 centimètres de précipitations prévues pour certaines parties du nord-est de la Floride, de la côte de la Géorgie et du Lowcountry de la Caroline du Sud. Jusqu’à 6 pouces (15 centimètres) pourraient tomber dans le sud de la Virginie alors que la tempête se déplace vers l’intérieur des Carolines, et le centre a déclaré que des glissements de terrain étaient possibles dans le sud des Appalaches.

Aucun décès n’a été signalé aux États-Unis par Ian mercredi soir. Mais un bateau transportant des migrants cubains a coulé mercredi par temps orageux à l’est de Key West.

Les garde-côtes américains ont lancé une mission de recherche et de sauvetage pour 23 personnes et ont réussi à retrouver trois survivants à environ deux milles (trois kilomètres) au sud des Florida Keys, ont indiqué des responsables. Quatre autres Cubains ont nagé jusqu’à Stock Island, juste à l’est de Key West, a indiqué la US Border Patrol. Les équipages ont continué à rechercher éventuellement 20 migrants restants.

La tempête s’était déjà abattue sur Cuba, tuant deux personnes et détruisant le réseau électrique du pays.

L’œil de l’ouragan a touché terre près de Cayo Costa, une île-barrière juste à l’ouest de Fort Myers, très peuplée. À son approche, l’eau s’est écoulée de Tampa Bay.

Plus de 2,5 millions de foyers et d’entreprises en Floride se sont retrouvés sans électricité, selon le site PowerOutage.us. La plupart des maisons et des entreprises de 12 comtés étaient sans électricité.

Le shérif Bull Prummell du comté de Charlotte, juste au nord de Fort Myers, a annoncé un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin “à des fins vitales”, affirmant que les contrevenants pourraient faire face à des accusations de délit au deuxième degré.

“Je promulgue ce couvre-feu comme moyen de protéger les personnes et les biens du comté de Charlotte”, a déclaré Prummell.

Des ondes de tempête et des conditions d’ouragan potentiellement mortelles étaient possibles jeudi et vendredi le long des côtes du nord-est de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud, où Ian devait se déplacer vers l’intérieur des terres, déversant plus de pluie depuis la côte, a déclaré le centre des ouragans.

Les gouverneurs de Caroline du Sud, de Caroline du Nord, de Géorgie et de Virginie ont tous déclaré l’état d’urgence de manière préventive.

Les contributeurs d’Associated Press incluent Christina Mesquita à La Havane, Cuba; Cody Jackson et Adriana Gomez Licon à Tampa, en Floride ; Freida Frisaro à Miami; Anthony Izaguirre à Tallahassee, Floride ; Mike Schneider à Orlando, en Floride ; Seth Borenstein et Aamer Madhani à Washington ; Bobby Caina Calvan à New York; Andrew Welsh-Huggins à Columbus, Ohio ; Jay Reeves à Birmingham, Alabama, et Alina Hartounian à Phoenix, Arizona.