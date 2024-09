Ian Somerhalder, la star de « The Vampire Diaries », révèle pourquoi il a quitté le métier d’acteur

Ian Somerhalder, célèbre pour son rôle de Damon Salvatore dans la série à succès, Journal d’un vampireréfléchissez à la possibilité de vous éloigner du métier d’acteur.

Dans une interview avec PERSONNES magazine, Ian revient sur sa carrière alors qu’il célèbre les anniversaires de Perdu et TVD.

Ian a partagé ses réflexions sur l’impact de ces émissions sur sa vie, qualifiant cela d’« expérience très humiliante ».

Ian, qui a joué Boone dans Perdua fait face à un moment difficile lorsque le premier personnage majeur a été tué dans la première saison.

« Perdre ça, j’ai été le premier à être casté et le premier à être tué, c’était une pilule difficile à avaler », a-t-il déclaré.

Avec le succès de TVDqui a été créée en 2009, Ian a atteint un public plus large, notant que l’émission « a maintenant été vue par près de 1,2 milliard de personnes dans le monde ».

Il a exprimé sa « gratitude immense » pour le spectacle, ajoutant : « Ce chemin m’a amené là où je me sens le plus authentique de toute façon, c’est-à-dire avec une paire de bottes de cow-boy, en train de nourrir les vaches et de faire courir les chevaux. »

Cependant, après son rôle dans Guerres VIan a décidé de se retirer du métier d’acteur il y a cinq ans pour se concentrer sur sa famille et ses projets environnementaux.

« J’ai pris mes distances après V Wars pour créer ces entreprises, lancer des films comme Kiss the Ground, Common Ground et Ground Swell et élever mes enfants », a-t-il déclaré.

Ian a ajouté : « Je me souviens d’avoir discuté de cela avec mon manager et d’avoir dit : « Hé, c’est la seule chose que j’ai jamais connue qui ait pu faire vivre ma famille, et je m’en éloigne », à ce stade de mon apogée, j’aurais pu faire n’importe quoi, mais ces partenariats signifient bien plus pour moi. »

« En fin de compte, ce sont les éléments de base qui comptent », conclut Ian.