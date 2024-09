Ian Somerhalder explique pourquoi il a arrêté de jouer après Lost et The Vampire Diaries | Ian Somerhalder, Lost, Vampire Diaries | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Ian Somerhalder revient sur son expérience en tant que vedette de deux grandes émissions de télévision.

Septembre 2024 marque le 15e anniversaire de la première de Journal d’un vampire et le 20e anniversaire de Perduqui fut l’un des premiers grands rôles à succès de l’acteur de 45 ans.

Dans une nouvelle interview, Ian Il est revenu sur son passage dans les émissions préférées des fans et a expliqué pourquoi il a décidé de prendre du recul par rapport au métier d’acteur.

Continuez à lire pour en savoir plus…En parlant à Personnes, Ian appelé son Perdu Ce travail a été une « expérience très humiliante », d’autant plus que son personnage a connu l’un des premiers décès majeurs de la saison 1. Bien qu’il soit revenu plusieurs fois tout au long de la série pour des apparitions en tant qu’invité, Ian a admis que sa sortie initiale avait été très dure pour lui à l’époque.

« Perdre ça, j’ai été le premier à être jeté et le premier à être tué, c’était une pilule difficile à avaler. » Ian Il a admis que son bref séjour à Hawaï avait contribué à inspirer sa passion pour la conservation de l’environnement.

« J’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets de conservation des récifs coralliens », Ian « J’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux aspects de la conservation des sols et de l’eau, même là-bas. Nous sommes en 2004, je faisais déjà cela, mais ma voix n’était pas aussi forte. Passons à 2005, [I] gauche Perduce qui était humiliant. Et puis, au tout début de 2009, est arrivé Journal d’un vampire. Et c’était une véritable fusée. Au début, c’était un public très, très, très jeune, mais ce public a mûri et est devenu de plus en plus grand.

Ian a ensuite noté que « le streaming a changé la donne » pour Lost et Journal d’un vampire et a fait découvrir son travail à un tout nouveau public, à l’écran comme hors écran.

«[The Vampire Diaries] « Cela a été vu par près de 1,2 milliard de personnes dans le monde. Donc si vous faites ces calculs, vous prenez un peu de recul et vous y réfléchissez, il y a 8 milliards de personnes sur la planète, donc environ un huitième des gens qui marchent sur la surface de la planète ont d’une manière ou d’une autre interagi avec cette propriété intellectuelle, cette histoire », Ian dit.

« Ils ont été touchés par ce projet, ils l’ont peut-être vu, ils en ont entendu parler », a-t-il poursuivi. « C’est une plateforme sans précédent. Donc, si vous pouvez associer des connaissances et une passion pour moi, les animaux et la régénération de la santé des sols à très grande échelle, cela va être assez substantiel. »

Ian Il a ensuite ajouté qu’il ressentait une « énorme gratitude » pour les émissions, car elles lui ont donné une plateforme pour parler de projets qui lui tiennent à cœur.

« Ce chemin m’a amené là où je me sens le plus authentique, c’est-à-dire avec une paire de bottes de cow-boy, en train de nourrir les vaches et de faire courir les chevaux. » Ian dit, qui vit maintenant dans une ferme avec sa femme Nikki Reed et leurs deux enfants – une fille de 7 ans Bodhi et un fils d’un an.

Bien qu’il soit reconnaissant pour ses rôles passés, Ian a admis que ses principales priorités sont les projets hors écran.

« Le 19 août, cela fera cinq ans que je n’ai pas travaillé professionnellement devant la caméra en tant qu’acteur/producteur. » Ian souligné. « Je me suis éloigné de cela après Guerres V « J’ai eu l’occasion de créer ces entreprises, de lancer des films comme Kiss the Ground, Common Ground et Ground Swell et d’élever mes enfants. Je me souviens d’avoir discuté de tout cela avec mon manager, en disant : « Hé, c’est la seule chose que j’ai jamais connue qui ait pu faire vivre ma famille, et je m’en éloigne », à ce stade, j’aurais pu faire n’importe quoi, mais ces partenariats signifient bien plus pour moi. »

« Je dis cela en toute humilité, avec tout le respect que je mérite, mais je préfèrerais faire cela plutôt que d’aller passer deux mois dans une ville, de tourner une émission de télévision loin de ma famille ou de transporter ma famille dans les deux sens. » Ian « Une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous vous dites : « OK, je veux me concentrer sur la famille, l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation, de l’énergie et des grandes choses. » Je n’ai pas besoin de courir après les récompenses ni quoi que ce soit qui me ferait me sentir mieux dans ma peau. »

Il a conclu : « Le fait est que je peux désormais m’associer à des gens qui lancent des initiatives comme l’initiative Greater Ground, qui leur donne littéralement la main et investit dans ces groupes de personnes, ces agriculteurs qui créent réellement cette nourriture que nos animaux de compagnie et nous mangeons. C’est énorme. Vous vous lancez et vous faites toutes ces choses fantaisistes et vous réalisez qu’au bout du compte, ce sont les éléments de base qui comptent. »

Dans une interview accordée plus tôt cette année, Nikki36 ans, a également parlé de son retrait du métier d’acteur et d’Hollywood.

