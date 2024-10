Ian Somerhalder détaille ses projets et ses « grandes choses » après avoir quitté son poste d’acteur

Ian Somerhalder se concentre sur les « grandes choses » après avoir quitté le métier d’acteur

Ian Somerhalder ne court plus après les récompenses et a également révélé qu’il se concentrait sur les « grandes choses ».

Parler à PersonnesSomerhalder a franchement partagé que sa vision du titre « idole » avait changé maintenant en tant qu’adulte.

En réfléchissant au magazine de 2004, où il est apparu en couverture, le Perdu L’acteur a partagé qu’être inclus dans la liste des 50 hommes les plus sexy était « très pertinent » et avait « fait bouger les choses » pour sa carrière à l’époque.

« Une fois que vous atteignez un certain niveau, vous vous dites : ‘D’accord, je veux me concentrer sur la famille et l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation, de l’énergie et des grandes choses' », a-t-il expliqué. « Je n’ai pas besoin de courir après des récompenses ou tout ce qui me permettrait de me sentir mieux dans ma peau. »

Pour ceux qui ne le savent pas, l’acteur hollywoodien s’est davantage concentré sur des projets respectueux de l’environnement, puisqu’il s’est récemment associé à un marché de producteurs pour chiens appelé Nutro.

Il a poursuivi en disant : « Au fond, je ne pense pas que je changerais vraiment autre chose que peut-être avec Lost. Je me suis peut-être plaint du service artisanal ou quelque chose comme ça, je suis arrivé en retard deux fois, en fait très tard une fois.

«J’étais tellement fatigué de la nuit précédente que j’ai dormi malgré mes alarmes. C’est à peu près tout ce que je peux aller. C’est comme si c’était hier. Mais aussi, vous réalisez que c’était il y a des éternités.

«Je ressens une énorme gratitude pour cette propriété intellectuelle, le voyage, le personnage et tous les écrits de Lost et de Vampire Diaries. Mais ce chemin m’a amené là où je me sens le plus authentique, c’est-à-dire porter une paire de bottes de cowboy, nourrir les vaches et courir les chevaux », a conclu Somerhalder.