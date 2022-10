Ian quitte des scènes de rétablissement et de désespoir sur la côte de la Floride

FORT MYERS, Floride (AP) – Quelques jours seulement après le passage de l’ouragan Ian, une foule d’habitants s’est rassemblée sous un immense banian au bar tiki extérieur d’un motel pour des boissons spéciales et de la musique live. À moins de 10 miles de là, des équipages terminaient la recherche de corps sur une île-barrière côtière. Encore plus près, des familles entières essayaient de se mettre à l’aise pour la nuit dans un abri de masse abritant plus de 500 victimes de la tempête.

Sur une côte où quelques kilomètres signifiaient la différence entre la vie et la mort, le soulagement et la ruine, les scènes contrastées de la réalité moins de deux semaines après l’impact de l’ouragan sont choquantes, et elles montrent à quel point une catastrophe peut signifier tant de choses différentes à différentes personnes.

Arlan Fuller a vu la disparité alors qu’il travaillait dans la zone des ouragans pour servir les communautés marginalisées avec Project Hope, une organisation à but non lucratif qui fournit des services de secours médicaux. Quelques facteurs semblent expliquer les grandes différences d’un endroit à l’autre, a-t-il déclaré: Les personnes et les endroits les plus proches de la côte ont généralement le pire, tout comme les personnes à faible revenu.

« Il y a une combinaison intéressante d’emplacement, de solidité de la structure dans laquelle les gens vivaient et de moyens », a déclaré Fuller.

Sur Pine Island, où l’État a rapidement érigé un pont temporaire pour remplacer celui emporté par la tempête, des volontaires distribuent de l’eau, de la glace, de la nourriture et des fournitures. L’épicerie Publix de l’île a rouvert avec une génératrice plus rapidement que cela ne semblait possible, ce qui a ravi Charlotte Smith, une résidente de l’île, qui n’a pas évacué.

“Ma maison est OK. Le niveau inférieur a inondé quelque peu. Mais je suis sec. Ils ont remis l’eau en marche. Les choses vont vraiment bien. » dit Smith.

La vie est très différente pour Shanika Caldwell, 40 ans, qui a emmené ses neuf enfants dans un refuge de masse situé à l’intérieur de Hertz Arena, un colisée de hockey de ligue mineure, après la fermeture d’un autre refuge situé dans une école secondaire publique afin que les cours puissent se préparer à reprendre. La famille vivait dans un motel avant la tempête mais a dû fuir après que le toit s’est envolé, a-t-elle déclaré.

“S’ils disent qu’ils vont commencer l’école la semaine prochaine, comment vais-je faire aller et venir mes enfants de l’école jusqu’ici?” dit-elle samedi. À proximité, une immense statue argentée d’un joueur de hockey sur glace surplombait le parking de l’aréna.

Ian, une forte tempête de catégorie 4 avec des vents de 155 mph (249 km/h), a été responsable de plus de 100 morts, la grande majorité d’entre eux dans le sud-ouest de la Floride. Il s’agissait de la troisième tempête la plus meurtrière à avoir frappé le continent américain au cours de ce siècle derrière l’ouragan Katrina, qui a fait environ 1 400 morts, et l’ouragan Sandy, qui a fait 233 morts au total malgré son affaiblissement en une tempête tropicale juste avant qu’elle ne touche terre.

Pour certains, la reprise a été assez rapide. Des salons de coiffure, des lave-autos, des chaînes de restaurants, un champ de tir et des magasins de vapotage – de nombreux magasins de vapotage – ont déjà rouvert sur l’US 41, connue dans le sud de la Floride sous le nom de Tamiami Trail. De nombreux feux de circulation fonctionnent, mais les résidents des maisons basses et des parcs de maisons mobiles juste à côté de l’autoroute continuent de pelleter la boue laissée par les eaux de crue.

À Punta Gorda, près de l’endroit où les boutiques et les sociétés d’investissement font des affaires le long d’une rue tony bordée de palmiers, Judy Jones, 74 ans, tente de subvenir aux besoins de plus de 40 résidents du refuge pour sans-abri qu’elle exploite depuis plus de cinq décennies, Mission Pain de Vie Inc.

“Je m’occupe des personnes qui passent à travers les mailles du système”, a-t-elle déclaré. “Vous avez des gens qui étaient debout mais à cause de l’ouragan, ils sont à genoux.”

Cheryl Wiese n’est pas sans abri : pendant 16 ans, elle a passé les mois d’automne et d’hiver dans sa modeste maison mobile sur Oyster Bay Lane, située à Fort Myers Beach, avant de retourner à un endroit sur le lac Érié dans l’Ohio pour l’été. Mais ce qu’elle a trouvé après avoir fait le trajet de 24 heures vers le sud en suivant Ian l’a pratiquement ruinée.

« Je ne veux même plus vivre ici. Il n’y a pas de plage de Fort Myers. Tous mes voisins sont partis. Tous mes amis sont partis », a-t-elle déclaré.

Le pire, a-t-elle dit, aurait pu être de passer devant la dévastation de la bibliothèque publique pour commencer le processus de demande d’aide auprès de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Un travailleur lui a dit d’être prête pour un appel téléphonique et la visite d’un représentant de la FEMA, et de ne pas manquer non plus, a déclaré Wiese.

“Si je manque l’appel téléphonique ? Pas de chance », a-t-elle déclaré. « S’il me manque ? Pas de chance.”

Danilo Mendoza, un ouvrier du bâtiment de la région de Miami dont la remorque et les outils ont été emportés par Ian, a vu les endroits où les gens continuent de vivre, où la reprise est déjà en cours, mais il fait de son mieux pour rester positif.

Il se considère chanceux car il a un endroit sûr où séjourner à l’aréna de hockey, qui est situé en face d’appartements haut de gamme où les gens se promènent le matin en tenue de sport, et où la nourriture est abondante.

“Je vois la situation dans son ensemble”, a-t-il déclaré. « Ils vous donnent des couvertures, pour l’amour de Dieu, des neuves. Ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour survivre.

Jay Reeves, l’Associated Press