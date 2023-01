Ian Poulter pourrait refuser une place à la Ryder Cup Europe même s’il se qualifie

Ian Poulter a suggéré qu’il pourrait refuser de jouer pour l’Europe à la Ryder Cup de cette année même s’il se qualifie, dans la dernière indication des profondes tensions au sein du golf.

La relation de Poulter avec l’événement a été compliquée par son passage au LIV Golf en 2022 et est l’un des 11 à avoir joué sous la bannière LIV qui participera au championnat d’Abu Dhabi de cette semaine sur le DP World, anciennement European, Tour. Un arbitrage sportif début février déterminera si les membres du LIV peuvent continuer à jouer dans ce domaine. En attendant, si Poulter gagnait ce week-end ou le prochain, au Dubai Desert Classic, l’homme qui a joué sept fois pour l’Europe ferait à nouveau partie de la discussion sur la Ryder Cup.

Poulter, cependant, a déduit qu’il pouvait prendre les choses en main. “J’adorerais me qualifier”, a déclaré le joueur de 47 ans. “Que je joue ou non, ce serait une autre chose.”

Pressé sur ce scénario hors du commun, il déclare : « On verra. Je ne m’attends certainement pas à obtenir l’un des six [captain’s] sélectionne. Pas en aucune façon forme ou forme. Ce qui est aussi dommage. Qu’est-ce que ça te dis?

« Je ne sais pas où est ma tête avec ça. Il [the Ryder Cup] est la seule chose qui compte pour moi depuis 20 ans et quand vous sentez que les choses changent, vous pouvez vous sentir un peu différent.

Le bruit et les critiques sur la scène LIV ont, selon lui, affecté sa capacité à interagir avec les médias et le public. “Je ne suis pas dans le pro-am demain”, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas s’ils vont me mettre à la télé. Mais cela ne me dérange plus. 2022 a été pleine de grosses distractions et mon objectif principal pour 2023 est d’avoir le moins de distractions possible, de bien jouer au golf et de m’amuser.

“Cela a été une année 2022 difficile avec tout ce qui est dans le domaine public. Et aussi frustrant que cela puisse être pour moi – quand je sens que certaines choses sont vraiment injustes – il a été facile de laisser les choses bouillir à l’intérieur. Parce que toute l’histoire n’a pas encore été racontée. Que ce soit de ma faute, ou de la vôtre, ou de la leur, cela n’a pas d’importance. Ce qui m’importe plus que tout, c’est que j’ai 47 ans et que je veux juste jouer au golf et m’amuser.

Poulter a enfreint sa propre règle en contestant le fil Twitter de la Ryder Cup Europe jeudi dernier. Après qu’un message positif ait été envoyé à Francesco Molinari, Poulter a souligné l’échec antérieur du même point de vente pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sergio García. Garcia, le meilleur marqueur de tous les temps de la Ryder Cup, est un autre rebelle de LIV. “Nous faisons toujours ces petites choses, n’est-ce pas?” dit Poulter. « De temps en temps, nous nous battons petit avec petit. Ces choses arrivent. Au fil du temps, j’ai dit beaucoup de bêtises. Mais c’était juste souligner la mesquinerie avec mesquinerie. Fallait-il le dire ? Oui et non. Tout ce que j’ai fait, c’est souligner un fait. Il n’y avait pas d’autre raison. »