Pour une ligue qui a eu du mal à attirer l’attention organique tout au long de sa deuxième saison, LIV Golf a laissé ses joueurs tenter de faire la une des journaux cette semaine lors de sa finale de saison à Miami.

Le championnat de l’équipe de golf LIV au Trump National Doral sera le dernier chapitre de la deuxième campagne de la ligue soutenue par l’Arabie saoudite, et les joueurs de LIV ont été un livre ouvert – une rareté éclipse – cette semaine.

Phil Mickelson, qui n’a terminé qu’un seul top 10 en 13 départs LIV cette année (rappelez-vous, les pelotons ne sont composés que de 48 joueurs), a affirmé qu’il « sait » que davantage de professionnels du PGA Tour quitteront le navire pour le dirigé par Greg Norman – pour maintenant, au moins – circuit.

« Est-ce que je pense cela ? Non, je sais que cela va arriver », a déclaré Mickelson mercredi lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à un autre mouvement de joueurs. « Lorsque les joueurs regardent LIV, ils veulent en faire partie. Tout le monde ici est heureux et apprécie ce qu’il fait et apprécie l’aspect équipe. Profiter les uns des autres et de la camaraderie, et aimer amener le golf à l’échelle mondiale et tout ce qui vient avec cette tournée.

« Il y a donc beaucoup de joueurs qui voient cela et veulent en faire partie. La question est : combien de places sont disponibles ? Il y a beaucoup plus de joueurs qui veulent venir que de places disponibles.

Ensuite, Bubba Watson a affirmé qu’il existe un intérêt incroyable de la part d’étrangers pour acheter le RangeGoats GC, l’équipe LIV qu’il dirige.

« Entre 10 et 20 personnes ont demandé à acheter les RangeGoats. Il y en avait trois à Singapour, puis après l’ouverture des vannes à Singapour, il y en avait encore plus. » il a dit. « Il y a eu des discussions cette semaine. J’ai rencontré des gens cette semaine. Oui, il y en a plusieurs.

Et maintenant, Ian Poulter est venu pour Tiger Woods, Rory McIlroy et la ligue technologique que les deux grands vainqueurs de championnat lancent en janvier 2024, la TGL.

« C’est un idiot flagrant de la part de Tiger et Rory de les garder dans le camp et de leur gagner des millions, devinez quoi, de l’argent garanti. »

« Tout le monde – les grandes entreprises, les célébrités, les stars du sport – a soudainement envie de se lancer dans les sports d’équipe. » Poulter a déclaré au Telegraph. « Regardez Wrexham [Football Club] avec ces acteurs hollywoodiens et autres superstars d’autres équipes, clubs et franchises.

« Soudain » est tout à fait le mot choisi pour décrire l’intérêt des célébrités et des stars du sport pour la propriété et les sports d’équipe. Cela se produit depuis des années. Michael Jordan a acheté les Charlotte Hornets en 2010. Serena et Venus Williams ont acheté une participation dans les Dolphins de Miami en 2009. Lebron James a investi dans Fenway Sports Group (Boston Red Sox, Liverpool FC) en 2011.

Ce n’est pas vraiment une nouvelle tendance.

Et pour mémoire, Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté Wrexham il y a presque trois ans.

« Regardez l’actualité de la F1 (avec McIlroy rejoignant Anthony Johsua et Trent Alexander Arnold investissant dans l’équipe Alpine). Il ne s’agit pas seulement de la marge bénéficiaire potentielle, mais aussi de l’implication et du plaisir que l’on peut avoir. C’est une victoire, gagner. Tout le monde en veut un peu et je pense que LIV a été un leader dans ce domaine, oui. Certainement dans le golf.

Poulter et son coéquipier Lee Westwood affrontent Abraham Ancer et Carlos Ortiz de Fireballs GC en quarts de finale vendredi.