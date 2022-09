Ian piège des gens en Floride; se dirige vers la Caroline du Sud

PUNTA GORDA, Floride –

Les équipes de sauvetage ont pataugé dans les rues inondées et ont utilisé des bateaux jeudi dans une bousculade pour sauver les personnes prises au piège après que l’ouragan Ian a détruit une section transversale de la Floride et provoqué des pluies torrentielles qui ont continué à tomber.

La destruction a commencé à se concentrer un jour après que Ian a touché terre en Floride comme l’un des ouragans les plus violents jamais frappés aux États-Unis. La tempête a inondé des maisons sur les deux côtes de l’État, coupé le seul pont vers une île-barrière, détruit un jetée historique au bord de l’eau et a coupé l’électricité de 2,5 millions de foyers et d’entreprises en Floride. Au moins un homme a été confirmé mort.

“Nous n’avons jamais vu d’onde de tempête de cette ampleur”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse. “La quantité d’eau qui a augmenté, et qui continuera probablement d’augmenter aujourd’hui alors même que la tempête passe, est essentiellement une inondation de 500 ans.”

Bien que rétrogradé en tempête tropicale jeudi matin, le National Hurricane Center a déclaré que les ondes de tempête et les pluies torrentielles restaient une menace alors que Ian traversait la péninsule de Floride et émergeait dans l’océan Atlantique. Les prévisionnistes ont prédit un virage vers le nord en direction de la Caroline du Sud et un avertissement d’ouragan a été émis pour le littoral de l’État.

Les shérifs du sud-ouest de la Floride ont déclaré que les centres 911 étaient inondés par des milliers d’appelants bloqués, certains avec des urgences potentiellement mortelles. La Garde côtière américaine a commencé ses efforts de sauvetage à l’aube sur les îles-barrières près de l’endroit où Ian a frappé, a déclaré DeSantis. Les services d’incendie se sont également déployés dans les zones inondées.

Dans la région d’Orlando, les pompiers du comté d’Orange ont utilisé des bateaux pour atteindre les habitants d’un quartier inondé. Une photo publiée par le département sur Twitter montrait un pompier portant quelqu’un dans ses bras dans de l’eau jusqu’aux genoux. Dans une maison de soins infirmiers de la région entourée d’eau, les patients ont été transportés sur des civières à travers les eaux de crue jusqu’à un bus en attente.

À Fort Myers, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île-barrière où Ian a débarqué, la famille de Valerie Bartley a passé des heures désespérées mercredi à tenir une table de salle à manger contre leur porte-fenêtre, craignant que la tempête qui faisait rage à l’extérieur “ne déchire notre maison”.

“J’étais terrifié”, a déclaré Bartley. “Ce que nous avons entendu, ce sont les bardeaux et les débris de tout le quartier qui ont frappé notre maison.”

Elle a dit que sa fille de 4 ans lui a attrapé la main et a dit: “J’ai peur aussi, mais ça va aller.” La fille avait raison. La tempête a arraché les écrans du patio et cassé un palmier dans la cour, a déclaré Bartley, mais a laissé le toit intact et sa famille indemne.

Les autorités ont confirmé au moins un décès en Floride – un homme de 72 ans à Deltona qui est tombé dans un canal alors qu’il utilisait un tuyau pour vider sa piscine sous la pluie battante, a déclaré le bureau du shérif du comté de Volusia. Deux autres décès causés par la tempête ont été signalés à Cuba après que Ian ait frappé la nation insulaire plus tôt.

Le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a déclaré que son bureau se démenait pour répondre à des milliers d’appels au 911, mais de nombreuses routes et ponts à Fort Myers et dans les environs restent impraticables.

“Cela nous a écrasés.” Marceno a déclaré à “Good Morning America” ​​sur ABC. “Nous ne pouvons toujours pas accéder à de nombreuses personnes dans le besoin.”

Les équipes d’urgence ont scié des arbres renversés pour atteindre les personnes bloquées. Beaucoup dans les zones les plus durement touchées n’ont pas pu appeler à l’aide en raison de pannes électriques et cellulaires généralisées.

“Les tours portables sont en route pour le service cellulaire. Il y a de fortes chances que vos proches n’aient pas la possibilité de vous contacter”, a déclaré le bureau du shérif du comté de Collier, qui comprend Naples. “Nous pouvons vous dire que la lumière du jour révèle les conséquences, ça va être une dure journée.”

Un morceau de la chaussée de Sanibel est tombé dans la mer, coupant l’accès à l’île-barrière où vivent normalement 6 300 personnes. On ne savait pas combien avaient tenu compte des ordres d’évacuation, mais le directeur de la gestion des urgences du comté de Charlotte, Patrick Fuller, a exprimé un optimisme prudent quant au fait que les pires scénarios n’auraient peut-être pas été réalisés.

Aucun décès ni blessé n’a été confirmé dans le comté, et les survols des îles-barrières montrent que “l’intégrité des maisons est bien meilleure que prévu”, a déclaré Fuller.

Au sud de l’île de Sanibel, la jetée historique du front de mer de Naples a été détruite, même les pilotis en dessous ont été arrachés, alors que des vagues imposantes s’écrasaient sur la structure. “Pour le moment, il n’y a pas de jetée”, a déclaré Penny Taylor, commissaire du comté de Collier.

À Port Charlotte, la salle d’urgence d’un hôpital a été inondée et des vents violents ont arraché une partie du toit, envoyant de l’eau jaillir dans l’unité de soins intensifs. Les patients les plus malades – certains sous ventilateurs – étaient entassés dans les deux étages du milieu alors que le personnel se préparait à l’arrivée des victimes de la tempête, a déclaré le Dr Birgit Bodine de l’hôpital HCA Florida Fawcett.

La Florida Highway Patrol a fermé le Florida Turnpike dans la région d’Orlando et a déclaré que l’artère principale au milieu de l’État restera fermée jusqu’à ce que l’eau diminue.

Ian a frappé la Floride comme une monstrueuse tempête de catégorie 4, avec des vents de 150 mph (241 km/h) qui l’ont liée au cinquième ouragan le plus puissant à avoir jamais frappé les États-Unis.

Même après s’être affaiblis, les vents de force tempête tropicale d’Ian atteignaient toujours 415 milles (667 kilomètres) de son centre. Le centre des ouragans a averti qu’une onde de tempête de 6 pieds (1,83 mètre) ou plus était possible de Daytona Beach, en Floride, au nord de Charleston, en Caroline du Sud. Et des précipitations allant jusqu’à 8 pouces (20,32 centimètres) menaçaient d’inondations dans les Carolines et la Virginie.

“Peu importe l’intensité de la tempête. Nous attendons toujours pas mal de pluie”, a déclaré Robbie Berg, spécialiste principal des ouragans au National Hurricane Center, dans une interview à l’Associated Press.

La Garde côtière américaine a lancé une mission de recherche et de sauvetage pour 23 personnes après qu’un bateau transportant des migrants cubains a coulé mercredi par temps orageux à l’est de Key West. Il a trouvé trois survivants et quatre autres ont nagé jusqu’au rivage, a déclaré la US Border Patrol. Les équipages aériens ont continué à rechercher éventuellement 20 migrants restants.

Les contributeurs d’Associated Press incluent Cody Jackson et Adriana Gomez Licon à Tampa, en Floride ; Freida Frisaro à Miami; Mike Schneider à Orlando, en Floride ; Seth Borenstein et Aamer Madhani à Washington ; Bobby Caina Calvan à New York ; et Andrew Welsh-Huggins à Columbus, Ohio.