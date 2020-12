Le célèbre acteur britannique, qui a joué dans les films « Le Seigneur des Anneaux » et la franchise « X-Men », a reçu l’injection au Centre de recherche sur les arts de l’hôpital de l’Université Queen Mary de Londres, à l’est de Londres.

NHS England a déclaré dans un communiqué de presse que McKellen, âgé de 81 ans, a formé l’un des premiers «groupes éligibles» pour le vaccin, qui est en cours de déploiement auprès des personnes de plus de 80 ans, des travailleurs de la santé et des résidents des maisons de soins.

Le programme de vaccination en est maintenant à sa deuxième semaine, a ajouté le NHS England, le décrivant comme « la plus grande percée depuis le début de la pandémie, sauvant potentiellement des dizaines de milliers de vies ».

Plus tôt ce mois-ci, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à autoriser un vaccin Covid-19 après que les régulateurs ont accordé une autorisation d’urgence pour le vaccin Pfizer / BioNTech.

S’exprimant après avoir reçu le vaccin, McKellen a déclaré dans le communiqué de presse: «Je me sens honoré d’avoir reçu le vaccin Covid-19 et j’exhorte tous ceux à qui on propose le vaccin à accepter l’offre – cela a pris quelques minutes Et ensuite c’était fait.

«J’espère vraiment qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, nous avancerons sur la voie du retour à un mode de vie plus normal, en particulier pour les arts qui ont tant souffert cette année.

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le coronavirus et faire notre part et se faire vacciner sauvera des vies. »

Le vaccin est disponible en deux doses, espacées d’au moins 21 jours. Il fonctionne en « apprenant au système immunitaire à se défendre contre les attaques », a déclaré le NHS England.

Le Dr Nikki Kanani, directeur médical du NHS Angleterre pour les soins primaires, a déclaré: «Le NHS a pris un excellent départ pour déployer le vaccin Covid-19 à travers le pays, avec des dizaines d’hôpitaux et maintenant des centaines de services de vaccination locaux offrant le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin. «