Monsieur Ian McKellen a reçu sa première dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer au Queen Mary University Hospital de Londres le mercredi 16 décembre.

« C’est une journée très spéciale, je me sens euphorique », l’acteur de 81 ans m’a dit. « Je n’hésiterais pas à le recommander à qui que ce soit. Je me sens très chanceux d’avoir eu le vaccin. »

le le Seigneur des Anneaux la star a été vaccinée devant la caméra et a parlé à Actualités ITV à propos de l’expérience, louant le National Health Service du Royaume-Uni.

« La prochaine fois que je viendrai, eh bien non, eh bien six jours après la prochaine fois que je viendrai, je vais leur faire un gros câlin. Est-ce permis? Je ne sais pas », a déclaré McKellen. « Cela a été l’un des vrais bonus de tout cela, n’est-ce pas? Pour regarder et voir ce qui fonctionne dans ce pays et ce qui ne fonctionne pas. Et il me semble que le NHS est juste en haut de la liste des institutions qui fonctionnent. «