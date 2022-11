Ian Maxwell: VAR fonctionne «comme il se doit» en Premiership écossaise, mais des problèmes subsistent quant à l’interprétation des règles subjectives | Nouvelles du football

Le directeur général de la Scottish Football Association, Ian Maxwell, est convaincu que la mise en œuvre du VAR a atteint son objectif jusqu’à présent, malgré les critiques entourant son utilisation.

La technologie a été introduite dans la Cinch Premiership fin octobre, mais il y a eu une série de plaintes de managers, de joueurs et de supporters concernant certaines décisions et le temps nécessaire pour vérifier les incidents.

Maxwell reconnaît qu’il y a eu des “défis” au cours des premières semaines de VAR, mais insiste sur le fait que le système aboutit finalement à des appels plus corrects.

Image:

VAR a été mis en ligne dans la Premiership écossaise en octobre





“Il a fait ce qu’il était censé faire”, a déclaré Maxwell Sports du ciel. “Nous avons eu un appel avec les managers et les directeurs généraux de la Premiership et leur avons fait part de leurs commentaires.

“Lorsque vous analysez les statistiques, VAR à travers le monde a fait passer le nombre de bonnes décisions de 92% à 98% et c’est exactement là où se trouve l’Écosse.

“Dans la mode typique du football écossais, nous passons beaucoup de temps à analyser moins de résultats qu’auparavant, et l’accent a été mis sur cela car il a été récemment mis en œuvre.

“J’espère que tout le monde comprend que cela fonctionne et que nous pouvons tous nous installer et recommencer à parler de football.”

Maxwell est convaincu que les inquiétudes concernant le VAR en Écosse se dissiperont une fois que tout le monde s’y sera adapté.

“Cela a été intéressant parce que beaucoup des défis que nous avons vus lors des cinq premiers tours de matches que nous voyons dans la Coupe du monde. Cela montre simplement que nous ne faisons rien de différent des autres, nous ne faisons pas différentes décisions.

Image:

L’arbitre Nick Walsh vérifie le moniteur VAR pour une pénalité potentielle lors d’un match de cinch Premiership entre les Rangers et Aberdeen





“La règle du handball est celle dont tout le monde parle en ce moment et qui sera toujours subjective.

“Il y a eu des décisions qui ont été prises au Qatar qui sont similaires à celles prises ici et vice versa. Cela souligne simplement qu’il s’agit d’un problème mondial en termes d’interprétation des règles plutôt que de technologie VAR, qui fonctionne comme il se doit.”

Il a ajouté : “L’IFAB révisera continuellement les réglementations et si nous pouvons apporter des changements qui rendront les choses plus simples, nous le ferons absolument.”

Maxwell: Toujours aux «premières étapes» de la compréhension du VAR

Image:

VAR vérifie une faute dans la surface de Cameron Carter-Vickers du Celtic sur Cammy Devlin de Hearts





Maxwell a participé mardi à un appel Zoom avec des officiels de match et des managers de Premiership pour discuter de certains des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre précoce du VAR.

“Nous leur donnons des commentaires sur les défis que nous avons du point de vue de l’arbitrage et ils nous donnent des commentaires sur les défis qu’ils rencontrent du point de vue de la gestion du jeu, du point de vue de l’abri, comment la communication fonctionne entre le quatrième officiel et les managers est énormément important », a-t-il dit.

“Du point de vue éducatif, nous en sommes encore aux tout premiers stades de la compréhension exacte de ce que cela fait et comment cela fonctionne. Plus nous pouvons communiquer, plus ce sera facile.”