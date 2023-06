Ian Holloway : « Erling Haaland aurait marqué 45 buts dans mon équipe de Blackpool »

La capture d’Erling Haaland par Manchester City la saison dernière restera sûrement l’un des plus grands coups de transfert de tous les temps, après que le Norvégien ait pillé 52 buts ridicules dans toutes les compétitions alors que l’équipe de Pep Guardiola a scellé un triplé historique.

La capture de 60 millions d’euros en a empoché 36 en 35 matches de Premier League, battant ainsi le record de buts en une saison. Des gens comme Kevin De Bruyne, Jack Grealish et Riyad Mahrez ont prospéré avec le joueur de 22 ans devant eux. Pour le monde entier, Haaland et Man City ont été un match fait au paradis.

Pourtant, l’ancien patron de Blackpool, Ian Holloway, pense que Haaland aurait marqué encore plus buts s’il avait mené la ligne dans son ancienne équipe des Tangerines, qu’il a menée dans l’élite anglaise à la fin de la saison 2009/10.

« Je pense qu’il aurait pu en avoir environ 45 », dit Holloway, s’exprimant sur Seigneur Ping : Rouge ou Noir ? « Nous nous sommes créés des occasions. Nous avons essayé de continuer ce que nous faisions en Championnat de Premier League. »

L’équipe de Holloway a terminé la campagne de Premier League 2010/11 avec 39 points, mais a été reléguée après avoir terminé 19e du classement après une bataille de relégation très compétitive.

« Je me suis trompé sur quelque chose à la fin et j’ai gardé deux arrières latéraux larges tout le temps et si nous aurions dû simplement rentrer pendant la seconde moitié de la saison », raconte Holloway. « Mon équipe était magnifique et nous a rendu fiers.

« Chaque année depuis, nous serions restés debout et terminerions 15e cette année avec nos 39 points. Et les gens m’appellent chanceux! »