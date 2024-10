IAN HILL dit qu’il était important pour JUDAS PRIEST de conserver sa « signature sonore » lors de l’embauche de nouveaux guitaristes

Dans une nouvelle interview avec Le metalshop de Charlie Kendall, PRÊTRE JUDAS bassiste Ian Colline a parlé des ajouts de guitaristes Richie Faulkner et Andy Snape à la programmation des tournées et des enregistrements du groupe et comment ils ont affecté PRÊTRELe son global. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous sommes un groupe avec une longue histoire, donc nous devons en quelque sorte rester très similaires au niveau sonore. Cela ne sert à rien d’aller là-bas et de jouer une chanson vieille de 30 ans qui sonne complètement différemment. Il faut que ça sonne à peu près comme le les fans s’attendent à ce que ça sonne, donc ça remplissait les rôles, je pense, au moins au début.

« Richiefait partie du groupe depuis — quoi ? — 12, 13 ans », a-t-il poursuivi. « Et, bien sûr, la plupart de ce temps, il jouait aux côtés de Glenn [Tipton, who has retired from touring]. Donc un guitariste étant guitariste, ils parlaient et Glenn a donné des conseils et des astuces Richie le chemin Ken [former PRIEST guitarist Kenneth ‘K.K.’ Downing] aurait pu faire quelque chose, au moins lors de la première tournée. Et puis, bien sûr, quand nous avons commencé à faire de nouveaux disques avec Richieil pourrait aller faire son propre truc. Il pourrait être lui-même plutôt que d’essayer de remplacer quelqu’un d’autre. Et c’est à peu près la même chose avec Andyavance rapide d’environ 10 ans. Et ainsi Richie il a été assimilé, si l’on veut, il fait désormais partie du clan, de la famille. Et la même chose s’est produite avec Andy. Je veux dire, Andy était un excellent choix. Il aurait juste [produced] le nouveau disque — il a produit ‘Puissance de feu’ – donc il était familier avec tout le nouveau matériel. Je pense que nous aurions pu faire quatre ou cinq chansons de ‘Puissance de feu’ lors de cette tournée particulière. Ainsi, lorsque vous apprenez une chanson, la moitié consiste à la connaître et à la mettre entre vos oreilles. Vous êtes à mi-chemin, et puis le rôle de jeu – il n’y a rien de pire que de jouer quelque chose, de bien faire les choses, et vous pensez : « Qu’est-ce qui vient ensuite ? Il était donc vraiment un choix parfait pour faire l’affaire. Il est également fan du groupe, et il connaissait, et c’est toujours le cas, tous les morceaux plus anciens. Il correspondait donc parfaitement à la situation. Et bien sûr, au fil des tournées – je pense qu’il en est à sa quatrième tournée maintenant ou quelque chose comme ça – il a également grandi en stature et il se produit vraiment très bien sur scène également… Nous avons donc cette signature sonore, et je pense que c’est très, très important. »

PRÊTRE JUDAS a récemment lancé la deuxième étape de son « Bouclier invincible » visite avec invité spécial SABATON. Les grands de tous les temps conquièrent de nouveaux marchés en Amérique du Nord cet automne avec 23 représentations supplémentaires. Produit par Nation vivantela tournée a débuté le 13 septembre au Centre Bell de Montréal, Québec et fait escale à Milwaukee, Wisconsin ; Omaha, Nebraska ; Spokane, État de Washington ; Portland, Orégon ; Los Angeles, Californie ; Phoenix, Arizona et plus encore avant de conclure avec trois spectacles au Texas les 22, 24 et 26 octobre.

PRÊTRE JUDAS a donné le coup d’envoi de l’étape américaine du printemps 2024 « Bouclier invincible » tournée mondiale le 18 avril au Toyota Oakdale Theatre de Wallingford, Connecticut.

« Bouclier invincible » est entré dans le classement britannique au n ° 2, juste derrière Ariana Grandec’est « Soleil éternel ».

Avant « Bouclier invincible »l’arrivée, PRÊTRELa plus grande réalisation des charts britanniques remonte aux années 1980. « Acier britannique »qui a atteint le n°4.

PRÊTREl’album 2018 « Puissance de feu » est entré dans le classement au n ° 5.

« Bouclier invincible » était PRÊTRE JUDASle cinquième album Top 10 de, après celui-ci « Acier britannique » et « Puissance de feu »ainsi que ceux de 2014 « Rédempteur des âmes » (N°6) et l’album live de 1979 « Déchaîné à l’Est » (N° 10).

« Bouclier invincible » a atterri au n°1 en Allemagne, en Finlande, en Suède et en Suisse, ainsi qu’au n°5 en France, au n°8 en Italie et au n°16 en Australie.

En mars dernier, Colline a été demandé par l’Espagne Rock FM si lui et ses camarades de groupe ont déjà pensé à une éventuelle retraite. Le bassiste de 72 ans a répondu : « Non, nous n’avons pas encore l’intention de prendre notre retraite. Nous sommes toujours capables de jouer. Le moment de penser à prendre sa retraite, c’est lorsque vos performances commencent à baisser et que vous ne vous en sortez pas très bien. Il faut alors y réfléchir. Nous ne sommes pas stupides ; nous savons que nous ne rajeunissons pas et qu’il y aura un moment où nous devrons prendre notre retraite, mais ce n’est pas encore prévu.