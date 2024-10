IAN HILL de JUDAS PRIEST défend l’album « Nostradamus » : « C’était probablement quelque chose dont nous devions sortir de notre système »

Dans une nouvelle interview avec Chris Akin présente, PRÊTRE JUDAS bassiste Ian Colline On lui a demandé s’il y avait eu des albums que lui et ses camarades du groupe avaient regretté d’avoir fait une fois sortis et sortis depuis un certain temps, y compris PRÊTREle double album controversé du concept heavy metal symphonique de Nostradamus et le synthétiseur « Turbo ». Colline répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Ouais, tu le fais avec le recul… « Point d’entrée » C’était probablement la première fois que nous faisions un pas de côté. Et nous sommes allés un peu plus commerciaux. Et nous avons pensé que c’était peut-être là que nous devrions nous diriger. Et nous nous y sommes lancés avec beaucoup de bonne intention, et, bien sûr, nous avons reçu des critiques mitigées. Bien sûr, nous sommes revenus ensuite avec « Crier pour la vengeance » et qu’est-ce que tu as. Et puis avec « Turbo ». C’est drôle parce que nous devons « Défenseurs de la foi »et nous avions presque atteint la fin de la file d’attente. Nous aurions pu en faire un autre « Défenseurs de la foi » facilement, mais nous n’aurions pas franchi cette étape. Et Roland est venu avec ces superbes synthétiseurs de guitare et ils nous ont donné la première chance. Nous avons pensé : « Eh bien, c’est peut-être ça. » Et bien sûr, nous l’avons fait. Et encore une fois, cela nous a fait perdre beaucoup de fans mais cela nous en a aussi gagné beaucoup de nouveaux. Cela s’est donc finalement équilibré d’un point de vue purement commercial. Et puis, bien sûr, après cela, nous sommes allés plus loin avec « Enfoncez-le » et puis ‘Analgésique’et c’est comme ça depuis. »

Colline a continué : « Mais oui, nous avons fait quelques pas de côté, et « Nostradamus »c’était probablement quelque chose que nous devions sortir de notre système. Mais c’est un de ces albums – il est très long, très compliqué aussi, et il est conçu pour être écouté en une seule fois, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous ne jouons aucune chanson de cet album. C’est génial – je veux dire, c’est, au fond, un excellent disque de heavy metal ; c’est vraiment le cas – mais il s’agit de sélectionner les chansons qui pourraient s’intégrer dans le set pour le moment. Et il n’y a rien là-dedans qui pourrait améliorer l’ensemble. Mais pour le plaisir, nous pourrions faire ça… [play a song] depuis « Nostradamus » – mais cela n’aurait pas aidé le décor d’une autre manière. Et c’est difficile à faire, lorsque vous préparez une setlist, parce que vous devez trouver ce mélange de nouveaux morceaux, évidemment d’anciens favoris qui vous feraient lyncher si vous ne jouiez pas, et vous avez alors un tout un creuset de trucs parmi lesquels nous pouvons choisir. Et cela devient plus difficile avec chaque album, parce que chaque fois que vous ajoutez une nouvelle chanson, vous devez abandonner la préférée potentielle de quelqu’un. Mais nous faisons de notre mieux, et je pense que nous y sommes parvenus jusqu’à présent. »

Sorti en 2008, « Nostradamus » a été critiqué par les fans pour ne pas ressembler à un classique PRÊTRE et pour être composé presque entièrement d’hymnes lents, doom, lyriques et lourds au clavier, à l’exception de quelques chansons symboliques à mi-tempo.

Le voyage en deux CD et 23 titres à travers la vie du prophète controversé du XVIe siècle « Nostradamus » a déplacé 42 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts au n ° 11. À l’époque, il s’agissait de la position la plus élevée jamais atteinte par le groupe aux États-Unis. Au Canada, le CD a ouvert à la position n ° 9 après s’être rapproché. à 4 000 unités.

Dans une interview de 2020 avec La chaîne de télévision documentaire Flying Voriginal PRÊTRE guitariste KK Downing dit à propos de « Nostradamus »: « Beaucoup de gens ne comprennent probablement pas ou ne comprennent pas vraiment « Nostradamus »mais c’était formidable pour nous – c’était formidable pour nous d’exprimer et d’exposer ce que nous pouvions réellement faire en tant que musiciens. Et puis c’était quelque chose d’original. Et j’adore ça.

« La chute de « Nostradamus » C’était probablement la seule chose dont je pensais, naïvement, qu’elle serait la meilleure chose à propos de « Nostradamus »et c’est le fait que je voulais ramener les gens à ce qu’ils étaient », a-t-il poursuivi.

« Il y a des années, quand vous aviez un gros album concept, comme quand j’ai reçu pour la première fois [THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE‘s] « Ladyland électrique »par exemple, nous avions l’habitude d’aller dans notre chambre, de fermer les rideaux, de mettre les écouteurs et de disparaître dans notre monde aussi longtemps qu’il nous fallait pour parcourir l’album et simplement l’absorber et ne faire qu’un avec lui. Et je voulais que les gens fassent l’expérience « Nostradamus » comme ça. »

En 2018, Downing décrit « Nostradamus » comme « notre chance de créer quelque chose de différent dans le lieu musical où nous ne allons pas toujours. Nous avons beaucoup de grandes comédies musicales et nous allons dans des salles formidables et prestigieuses, comme le Royal Albert Hall ou le Carnegie Hall – de grands théâtres du monde entier. endroit », a-t-il déclaré. « Créer quelque chose et ne pas laisser tout le butin à tout le monde… « Le Fantôme de l’Opéra » et ‘Chats’ et toutes ces comédies musicales et des trucs comme ça. Pourquoi ne pouvons-nous pas, PRÊTRE JUDASmettre quelque chose de rock et de métal dans ce lieu musical et de divertissement ?

« D’accord, nous aurions peut-être pris une tangente, pris la mauvaise direction, car tout le monde voulait un [classic-sounding] PRÊTRE JUDAS enregistrer, mais si l’on considère l’élargissement de la portée et des horizons de ce qu’un groupe de rock et de métal peut faire, c’est une opportunité manquée sans que ce soit la faute de qui que ce soit, à l’exception de notre propre maison de disques et de notre direction, ou de toute autre décision, » a-t-il poursuivi. « Ce n’était pas le cas, et c’était probablement une bonne décision. Mais c’est un rêve, c’est un rêve pour moi. J’y pense souvent. »

Dans une interview accordée en 2009 à PyroMusic.net, PRÊTRE chanteur Rob Halford a également défendu « Nostradamus »en disant: « Pour nous, dans le groupe, c’était juste une merveilleuse opportunité de concrétiser une idée que nous avions et dont nous parlions depuis de très nombreuses années. En grandissant comme nous l’avons fait, il y avait beaucoup de ces types de disques conceptuels dans les années 70 et nous nous sommes toujours demandé comment nous allions aborder ce genre de projet. « Nostradamus » s’est avéré être une expérience vraiment satisfaisante pour nous tous.