Ian Garry: Je vais absolument anéantir ce gardien Neil Magny et montrer au monde à quel point je suis bon | Nouvelles MMA

Ian Garry, la sensation irlandaise émergente, affrontera Neil Magny ce week-end à l’UFC 292 à Boston.

Garry s’attend à être la véritable vedette du spectacle.

Le projet de loi est titré par le champion des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, qui défend son titre contre Sean O’Malley, mais Garry n’hésite pas à affirmer que c’est lui qui porte le poids de l’événement.

Image:

Garry promet une grande performance lors de l'émission UFC 292





« Qui de sain d’esprit se réveille à 5h du matin en Europe ou dans le reste du monde d’ailleurs, pour regarder Aljamain Sterling et Sean O’Malley ? » Garry a dit Sports du ciel. « Il n’y a personne. Ils veillent pour me surveiller. L’Europe veille pour me surveiller. »

Avec un public fervent et une immense confiance, Garry croit fermement qu’il a deux nations derrière lui. « J’ai l’Irlande, qui est absolument à 110% derrière moi, et j’ai le Brésil. Après mon séjour au Brésil, toute la communauté MMA brésilienne est derrière moi maintenant. »

Le prochain combat de Garry contre Magny présente un défi intrigant. Magny possède une liste impressionnante de distinctions, y compris le plus grand nombre de victoires dans l’histoire des poids welters et le plus de temps passé dans la cage.

Cependant, Garry les considère comme des « statistiques ennuyeuses ».

« Imaginez si c’est la statistique que vous obtenez lorsque vous avez eu 30 combats à l’UFC. Vous avez le plus de victoires par décision dans l’histoire de l’UFC. Qu’est-ce que cela vous fait ressentir? » dit Gary. « Cela me donne l’impression que vous êtes un sac ennuyeux et que vous essayez juste de vous battre et que vous ne pouvez pas terminer un combat. »

Le point de vue de Garry sur le rôle de son adversaire dans la division est simple. « Neil Magny est aussi bon joueur que possible », a reconnu Garry.

« Mais il a un plafond, son plafond est le gardien, et je vais absolument anéantir ce gardien et montrer au monde à quel point je suis bon. »

Les ambitions de Garry vont bien au-delà de son combat actuel. S’il reconnaît le revers de son combat annulé contre Geoff Neal, il reste résolu dans sa détermination à laisser un impact sur la division.

Image:

Garry veut se battre en décembre puis ramener l'UFC à Dublin





« Je devais combattre le n ° 8 mondial. Je devais combattre Geoff Neal. Je suis contrarié pour les fans de Boston à cause de l’arrivée que j’allais faire sur Geoff Neal », a-t-il déclaré.

« Maintenant, je dois le faire contre un corps différent, contre un ensemble de compétences différent, contre un adversaire différent, long, longiligne et maladroit. Et je vais toujours y aller et le faire. »

Garry veut être de retour en action peu de temps après ce combat. « Je vais y aller et je vais finir Neil Magny. Et puis j’appellerai mon coup. Je veux me battre en décembre à Vegas, puis je ramènerai l’UFC à Dublin. , » il a dit.

« Je ne suis absolument pas pressé d’obtenir ce titre. Ce que je veux faire, c’est développer le meilleur ensemble de compétences possible, de sorte que lorsque j’obtiendrai cette ceinture, personne ne me touchera. »

« Edwards disposera de Covington »

En ce qui concerne l’affrontement potentiel entre le champion de sa division de poids Leon Edwards et le concurrent classé n ° 2 Colby Covington, Garry ne se retient pas non plus.

Il prédit qu’Edwards sortira victorieux, rendant le travail plutôt facile à Covington et accueillerait favorablement une future confrontation avec l’Américain.

« Leon Edwards anéantit absolument Colby Covington. Il est tellement crédité d’avoir perdu. Colby Covington n’est pas ce que les gens font de lui », a-t-il déclaré.

« Leon Edwards va se débarrasser de lui dans cet Octogone. »