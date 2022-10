Ian frappe la Caroline du Sud alors que le nombre de morts en Floride grimpe

CHARLESTON, SC –

Vendredi, un ouragan Ian ressuscité a frappé la côte de la Caroline du Sud, déchirant les jetées et inondant les rues après que la violente tempête ait causé des dégâts catastrophiques en Floride, piégeant des milliers de personnes dans leurs maisons et faisant au moins 17 morts.

La puissante tempête, estimée être l’un des ouragans les plus coûteux à avoir jamais frappé les États-Unis, a terrorisé les gens pendant une grande partie de la semaine – frappant l’ouest de Cuba et ratissant la Floride avant de se renforcer dans les eaux chaudes de l’océan Atlantique pour se courber et frapper la Caroline du Sud.

Alors que le centre de Ian a débarqué près de Georgetown, en Caroline du Sud, vendredi avec des vents beaucoup plus faibles que lorsqu’il a traversé la côte du golfe de Floride plus tôt dans la semaine, la tempête a laissé de nombreuses zones de la péninsule du centre-ville de Charleston sous l’eau. Il a également emporté des parties de quatre jetées le long de la côte, dont deux à Myrtle Beach.

Des caméras en ligne ont montré des quartiers remplis d’eau de mer à Garden City jusqu’au niveau des mollets. Alors que Ian traversait la Caroline du Sud en route vers la Caroline du Nord vendredi soir, il est passé d’un ouragan à un cyclone post-tropical.

Ian a laissé une large bande de destruction en Floride, inondant des zones sur ses deux côtes, arrachant des maisons de leurs dalles, démolissant des entreprises en bord de mer et laissant plus de 2 millions de personnes sans électricité.

De nombreux décès étaient des noyades, dont celle d’une femme de 68 ans emportée dans l’océan par une vague. Un homme de 67 ans qui attendait d’être secouru est décédé après être tombé dans la montée des eaux à l’intérieur de sa maison, ont indiqué les autorités.

Parmi les autres décès liés à la tempête, citons une femme de 22 ans décédée après un renversement de VTT à la suite d’un lavage de route et un homme de 71 ans qui est tombé d’un toit en installant des volets anti-pluie. Une femme de 80 ans et un homme de 94 ans qui utilisaient des machines à oxygène sont également décédés après que l’équipement a cessé de fonctionner pendant des pannes de courant.

Trois autres personnes sont mortes à Cuba plus tôt dans la semaine alors que la tempête se dirigeait vers le nord. Le nombre de morts devrait augmenter considérablement une fois que les responsables des urgences auront l’occasion de fouiller bon nombre des zones les plus durement touchées.

Les équipes de sauvetage ont piloté des bateaux et pataugé dans les rues fluviales de Floride après la tempête pour sauver des milliers de personnes piégées au milieu de maisons inondées et de bâtiments détruits.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré vendredi que les équipes avaient fait du porte-à-porte dans plus de 3 000 maisons dans les zones les plus durement touchées.

“Il y a vraiment eu un effort herculéen”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tallahassee.

L’ouragan Ian a probablement causé “bien plus de 100 milliards de dollars” de dégâts, dont 63 milliards de dollars de pertes assurées par le secteur privé, selon la société de modélisation des catastrophes Karen Clark & ​​Company, qui publie régulièrement des estimations éclair des catastrophes. Si ces chiffres sont confirmés, cela ferait d’Ian au moins le quatrième ouragan le plus coûteux de l’histoire des États-Unis.

Le directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie, a déclaré que les premiers intervenants se sont concentrés jusqu’à présent sur des recherches “hâtives”, visant les sauvetages d’urgence et les évaluations initiales, qui seront suivies de deux vagues supplémentaires de recherches. Les premiers intervenants qui rencontrent d’éventuels restes les quittent sans confirmation, a-t-il déclaré vendredi, citant en exemple le cas d’une maison submergée.

“L’eau était au-dessus du toit, c’est vrai, mais nous avons fait nager un nageur-sauveteur de la Garde côtière et il a pu identifier qu’il s’agissait de restes humains. Nous ne savons pas exactement combien”, a déclaré Guthrie.

Désespérés de localiser et de sauver leurs proches, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé en ligne les numéros de téléphone, les adresses et les photos des membres de leur famille et de leurs amis pour quiconque pouvait les surveiller.

Les habitants d’Orlando sont retournés dans des maisons inondées vendredi, retroussant leur pantalon pour patauger dans l’eau boueuse jusqu’aux genoux dans leurs rues. Des amis de Ramon Rodriguez ont déposé de la glace, de l’eau en bouteille et du café chaud à l’entrée de son lotissement, où 10 des 50 maisons ont été inondées et la route ressemblait à un lac. Il n’avait ni électricité ni nourriture chez lui et sa voiture était coincée dans l’eau.

“Il y a de l’eau partout”, a déclaré Rodriguez. “La situation ici est assez mauvaise.”

L’onde de tempête dévastatrice a détruit de nombreuses maisons plus anciennes sur l’île-barrière de Sanibel, en Floride, et creusé des crevasses dans ses dunes de sable. Les immeubles en copropriété les plus hauts étaient intacts, mais le rez-de-chaussée avait été soufflé. Des arbres et des poteaux électriques étaient éparpillés partout.

Les sauveteurs municipaux, les équipes privées et la Garde côtière ont utilisé des bateaux et des hélicoptères vendredi pour évacuer les résidents qui sont restés pendant la tempête, puis ont été coupés du continent lorsqu’une chaussée s’est effondrée. Des bénévoles qui se sont rendus sur l’île en motomarine ont aidé à escorter un couple de personnes âgées jusqu’à une zone où les sauveteurs de la Garde côtière les ont emmenés à bord d’un hélicoptère.

Quelques heures après s’être affaibli en tempête tropicale en traversant la péninsule de Floride, Ian a repris des forces jeudi soir au-dessus de l’Atlantique. Ian a touché terre en Caroline du Sud avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km / h). Lorsqu’il a frappé la côte du golfe de Floride mercredi, il s’agissait d’un puissant ouragan de catégorie 4 avec 150 mph (240 km/h).

Après que la pluie la plus abondante ait soufflé sur Charleston, Will Shalosky a examiné un grand orme devant sa maison qui était tombé dans sa rue du centre-ville. Il a noté que les dégâts auraient pu être bien pires.

“Si cet arbre est tombé d’une manière différente, ce serait dans notre maison”, a déclaré Shalosky. “C’est assez effrayant, assez choquant.”

Les fortes pluies et les vents d’Ian ont traversé la Caroline du Nord vendredi soir. Le gouverneur Roy Cooper a averti les résidents d’être vigilants, étant donné que jusqu’à 8 pouces (20,3 centimètres) de pluie pourraient tomber dans certaines régions

“L’ouragan Ian est à nos portes. Attendez-vous à des pluies torrentielles et à des vents violents soutenus sur la majeure partie de notre État”, a déclaré Cooper. “Notre message aujourd’hui est simple : soyez intelligents et en sécurité.”

À Washington, le président Joe Biden a déclaré qu’il ordonnait que “toutes les mesures possibles soient prises pour sauver des vies et apporter de l’aide aux survivants”.

“Il va falloir des mois, des années pour reconstruire”, a déclaré Biden.

“Je veux juste que les habitants de Floride sachent, nous voyons ce que vous traversez et nous sommes avec vous.”

——



Gomez Licon a rapporté de Punta Gorda, Floride; Les contributeurs d’Associated Press incluent Anthony Izaguirre à Tallahassee, en Floride, Terry Spencer et Tim Reynolds à Fort Myers, en Floride ; Cody Jackson à Tampa, en Floride ; Freida Frisaro à Miami; Mike Schneider à Orlando, en Floride ; Seth Borenstein à Washington ; Bobby Caina Calvan à New York et Jeffrey Collins à Columbia, en Caroline du Sud.