Ian fouette la Caroline du Sud alors que la Floride surveille la dévastation – Kelowna Capital News

Vendredi, l’ouragan Ian ravivé a touché terre sur la côte de la Caroline du Sud, menaçant la ville historique de Charleston de graves inondations après que la tempête meurtrière a causé des dommages catastrophiques en Floride et piégé des milliers de personnes dans leurs maisons.

Le centre d’Ian a débarqué près de Georgetown avec des vents beaucoup plus faibles que lorsqu’il a traversé la côte du golfe de Floride mercredi, l’une des tempêtes les plus fortes à avoir jamais frappé les États-Unis, selon le National Hurricane Center.

Des feuilles de pluie ont fouetté des arbres et des lignes électriques et laissé de nombreuses zones de la péninsule du centre-ville de Charleston sous l’eau. Une jetée populaire dans la communauté balnéaire de Pawleys Island s’est effondrée et s’est envolée. À Myrtle Beach, les vagues ont poussé contre la zone touristique de la promenade.

Ian a laissé une large bande de destruction en Floride, inondant des zones sur ses deux côtes, arrachant des maisons de leurs dalles, démolissant des entreprises en bord de mer et laissant plus de 2 millions de personnes sans électricité. Au moins neuf personnes ont été confirmées mortes aux États-Unis – un nombre qui devrait augmenter à mesure que les autorités confirment davantage de décès et recherchent des personnes.

Les équipes de sauvetage ont piloté des bateaux et pataugé dans les rues fluviales jeudi pour sauver des milliers de personnes piégées au milieu de maisons inondées et de bâtiments détruits.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré vendredi que les équipes avaient fait du porte-à-porte dans plus de 3 000 maisons dans les zones les plus durement touchées.

“Il y a vraiment eu un effort herculéen”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tallahassee.

Le changement climatique a ajouté au moins 10% de pluie en plus à l’ouragan Ian, selon une étude préparée immédiatement après la tempête, a déclaré son co-auteur, Michael Wehner, climatologue du Lawrence Berkeley National Lab.

Parmi les personnes tuées figuraient une femme de 80 ans et un homme de 94 ans qui dépendaient de machines à oxygène qui ont cessé de fonctionner en raison de pannes de courant, ainsi qu’un homme de 67 ans qui attendait d’être secouru est décédé après une chute. dans la montée des eaux à l’intérieur de sa maison, ont indiqué les autorités.

Les responsables craignent que le nombre de morts n’augmente considérablement, étant donné le vaste territoire submergé par la tempête.

Le directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie, a déclaré que les intervenants se sont concentrés jusqu’à présent sur des recherches «hâtives», visant les sauvetages d’urgence et les évaluations initiales, qui seront suivies de deux vagues supplémentaires de recherches. Les premiers intervenants qui rencontrent d’éventuels restes les quittent sans confirmation, a-t-il déclaré vendredi, citant en exemple le cas d’une maison submergée.

“L’eau était au-dessus du toit, c’est vrai, mais nous avons fait nager un nageur-sauveteur de la Garde côtière et il a pu identifier qu’il s’agissait de restes humains. Nous ne savons pas exactement combien », a déclaré Guthrie.

Au moins trois personnes auraient été tuées à Cuba après que l’ouragan y a frappé mardi.

En Floride, des commerces près de Fort Myers Beach ont été complètement rasés, laissant des débris tordus. Des quais brisés flottaient à des angles étranges à côté de bateaux endommagés. Des incendies couvaient sur des terrains où se trouvaient autrefois des maisons.

“Je ne sais pas comment quelqu’un aurait pu survivre là-dedans”, a déclaré William Goodison au milieu des décombres d’un parc de maisons mobiles où il avait vécu pendant 11 ans. Goodison a surmonté la tempête dans la maison de son fils à l’intérieur des terres.

L’ouragan a déchiré le parc d’environ 60 maisons, laissant de nombreuses maisons détruites ou mutilées de manière irréparable, y compris celle de Goodison. En pataugeant dans l’eau jusqu’à la taille, Goodison et son fils ont fait rouler deux poubelles contenant le peu qu’il pouvait récupérer – un climatiseur portable, des outils et une batte de baseball.

La route menant à Fort Myers Beach était jonchée d’arbres cassés, de remorques à bateaux et d’autres débris. Des voitures ont été abandonnées sur la route, après avoir calé lorsque l’onde de tempête a inondé leurs moteurs.

Les équipes d’urgence ont scié des arbres renversés pour atteindre les personnes bloquées. Beaucoup dans les zones les plus durement touchées n’ont pas pu appeler à l’aide en raison de pannes électriques et cellulaires.

Un morceau de la chaussée de Sanibel est tombé dans la mer, coupant l’accès à l’île-barrière où vivent 6 300 personnes.

Quelques heures après s’être affaibli en tempête tropicale en traversant la péninsule de Floride, Ian a repris des forces jeudi soir au-dessus de l’Atlantique. Ian a touché terre en Caroline du Sud avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h). Lorsqu’il a frappé la côte du golfe de Floride mercredi, il s’agissait d’un puissant ouragan de catégorie 4 avec 150 mph (240 km/h).

Des troupes de la Garde nationale étaient positionnées en Caroline du Sud pour aider à faire face aux conséquences, y compris les sauvetages en eau. Et à Washington, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État, une étape nécessaire pour accélérer l’aide fédérale à la reprise une fois Ian passé.

En Caroline du Nord, le gouverneur Roy Cooper a exhorté les habitants à se préparer aux torrents de pluie, aux vents violents et aux pannes de courant potentielles.

—Meg Kinnard et Adriana Gomez Licon, Associated Press

ouraganTemps violentÉtats-Unis