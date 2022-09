Ian est maintenant un ouragan de catégorie 4 à l’approche du sud-ouest de la Floride

L’ouragan Ian frappe Cuba et provoque des évacuations en Floride

Plus de deux millions de Floridiens ont reçu l’ordre d’évacuer alors que l’ouragan Ian se dirige vers l’État après que la tempête a détruit des maisons et laissé des milliers de personnes sans électricité à Cuba. Les responsables disent que l’ouragan ne fait que se renforcer et pourrait être l’une des pires tempêtes que la Floride ait connues depuis 100 ans.