Ian détruit les récifs artificiels et fait fleurir les algues en Floride

FORT MYERS, Floride (AP) – L’ouragan Ian a non seulement ravagé le sud-ouest de la Floride sur terre, mais a également été destructeur sous l’eau. Il a détruit les récifs artificiels et entraîné la marée rouge, la prolifération d’algues nocives qui tue les poissons et les oiseaux, selon des chercheurs marins qui sont revenus la semaine dernière d’une croisière de six jours organisée par le Florida Institute of Oceanography.

Les chercheurs qui ont utilisé la croisière pour étudier la vie marine dans le golfe du Mexique après l’ouragan ont déclaré qu’il avait laissé dans son sillage une marée rouge et détruit des récifs artificiels à 48 kilomètres de la côte sud-ouest de la Floride.

“Les récifs autrefois dynamiques sont désormais eux-mêmes des sites de catastrophes sous-marines”, a déclaré Calli Johnson, responsable de la plongée de sécurité pour la croisière de recherche. “Là où il y avait un écosystème complet, il n’y a plus que des poissons qui ont pu revenir après avoir nagé.”

Avant que la tempête de catégorie 4 ne touche terre il y a un mois, le sud-ouest de la Floride avait la réputation d’être l’une des meilleures destinations de pêche en eau salée aux États-Unis. La pêche en eau salée et en eau douce en Floride a un impact économique d’environ 13,8 milliards de dollars, selon le Florida Fish and Wildlife. Commission de conservation.

“Le temps nous dira comment cela affecte notre économie dans son ensemble, car les changements dans l’industrie de la pêche et le tourisme proviendront des changements dans notre monde sous-marin”, a déclaré Johnson.

Les chercheurs marins de la croisière ont découvert un nombre élevé d’algues naturelles qui provoquent la marée rouge au large de Punta Gorda, Boca Grande et au sud-ouest de l’île de Sanibel. Il faudra plusieurs semaines avant que les chercheurs puissent analyser les échantillons d’eau qui ont été collectés pour déterminer la menace pour la vie marine au large des côtes de la Floride.

L’épidémie de marée rouge menace également les lamantins au large des comtés de Sarasota et de Charlotte qui dépendent des herbiers marins pour se nourrir, selon l’Ocean Conservancy.

“La Floride est à la croisée des chemins, avec un nombre record de lamantins qui meurent”, a déclaré JP Brooker, directeur de la conservation de la Floride pour l’Ocean Conservancy. “Nous devons garder ce problème au premier plan, afin que les dirigeants de tout l’État investissent dans des solutions pour améliorer la qualité de l’eau, en protégeant les habitats naturels pour sauver nos lamantins bien-aimés.”

Jusqu’à la mi-octobre, 719 décès de lamantins ont été enregistrés par les responsables de la faune de Floride. Il y a eu 982 décès de lamantins l’année dernière.

The Associated Press