Ian Darke rejoint la couverture de la Coupe du monde FOX pour Qatar 2022

Ian Darke, l’un des commentateurs de football les plus connus aux États-Unis, devrait faire partie de la couverture de la Coupe du monde FOX. Actuellement, Darke travaille comme commentateur play-by-play pour ESPN.

FOX détient les droits de la Coupe du monde 2022, comme ils ont commencé à le faire en 2018. Par conséquent, Darke ne faisait pas partie de l’équipe basée aux États-Unis couvrant la Russie 2018. Il a cependant appelé des jeux pour le flux mondial, il est donc certainement en place à ce jour à cet égard.

ESPN a permis à Darke de faire le voyage d’un mois vers FOX pour une couverture en novembre et décembre.

Ian Darke n’est pas la principale voix play-by-play pour la couverture de la Coupe du monde FOX au Qatar. Cet honneur revient toujours à John Strong et à son co-commentateur Stu Holden. Au lieu de cela, Darke rejoint d’autres nouveaux commentateurs de FOX, tels que Jacqui Oatley, pour apporter des voix familières aux ménages américains.

Ce que Ian Darke apporte à la couverture de la Coupe du monde FOX

Peu de commentateurs dans le monde possèdent autant d’expérience et d’expertise que Ian Darke. En commençant par la Coupe du monde, Qatar 2022 est la huitième Coupe du monde de Darke en tant que voix play-by-play. Ses premiers tournois sont revenus en 1982 et 1990. Ensuite, il a travaillé avec BBC Radio et Eurosport.

Plus célèbre, du moins pour les fans américains du jeu, Darke a appelé les Coupes du monde 2010 et 2014 avec ESPN. En tant que voix principale play-by-play dans la couverture d’ESPN, il était la voix derrière certains des moments les plus célèbres du pays. Par exemple, le but tardif de Landon Donovan contre l’Algérie en 2010 a donné le “Aller aller! ETATS-UNIS! certainement à travers » appel qui donne la chair de poule aux Américains. En outre, il a appelé le vainqueur tardif de John Brooks contre le Ghana quatre ans plus tard.

En dehors du jeu international, Ian Darke est la voix principale de la couverture par BT Sport de la Premier League et d’autres grands matches européens. Cela inclut souvent l’UEFA Champions League.

La liste complète de la couverture de la Coupe du monde par FOX pour les équipes de studio et les équipes play-by-play sera dévoilée dans les prochaines semaines. La Coupe du monde de football 2022 débute le 21 novembre.

PHOTO : Andrew Redington/Getty Images