Ian Blackford quitte la direction du SNP Westminster

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Ian Blackford quitte ses fonctions de chef du SNP à Westminster, alors que le parti de Nicola Sturgeon se prépare à nommer un nouveau chef pour mener la campagne pour l’indépendance de l’Écosse au parlement.

Le député de Ross, Skye et Lochaber a déclaré qu’il était temps pour un “nouveau leadership” aux Communes, annonçant qu’il ne se représenterait pas à l’AGA parlementaire du SNP la semaine prochaine.

Sa sortie fait suite à des informations faisant état d’un complot visant à l’évincer en tant que chef de Westminster au milieu d’une dispute sur sa gestion des allégations d’inconduite sexuelle contre le député du SNP Patrick Grady.

Pas plus tard que la semaine dernière, M. Blackford a insisté sur le fait qu’il se représenterait pour être réélu et dirigerait le parti jusqu’à l’indépendance. “J’ai hâte d’être le député qui dirige le groupe SNP hors de Westminster pour la dernière fois”, avait-il déclaré L’Écossais.

Mais jeudi, M. Blackford a déclaré qu’il assumerait un nouveau rôle au centre de la pression du SNP pour un autre référendum sur l’indépendance écossaise, menant à l’engagement des entreprises.

“Après plus de cinq ans à ce poste, le moment est venu pour un nouveau leadership à Westminster alors que nous nous dirigeons vers des élections générales et les prochaines étapes pour gagner l’indépendance de l’Écosse”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré: «Pendant mon mandat de chef, le SNP a remporté une victoire écrasante aux élections générales de 2019, avec une part accrue des voix et des députés, et le soutien à l’indépendance a continué de croître, les sondages de cette semaine montrant une majorité en faveur. ”

Il a ajouté: “Quiconque me remplacera à la tête de Westminster bénéficiera de tout mon soutien car, ensemble, nous défendrons les intérêts de l’Écosse et le droit démocratique de choisir notre avenir lors d’un référendum sur l’indépendance.”

M. Blackford avait été appelé à démissionner pour sa gestion des plaintes pour inconduite sexuelle contre son collègue M. Grady.

De nombreux membres du parti étaient en colère qu’il n’ait pas forcé M. Grady à démissionner de son poste de whip en chef du SNP lorsque des allégations ont émergé. Une fuite audio a suscité une nouvelle frustration lorsque M. Blackford a été entendu dire que le député devait être soutenu.

M. Grady a quitté le parti en juin pour siéger en tant qu’indépendant après que la police métropolitaine a déclaré qu’elle enquêtait sur des allégations d’agression sexuelle. Scotland Yard a annoncé en juillet qu’aucune autre mesure ne serait prise à la suite de discussions avec la victime présumée.

La chef adjointe du SNP à Westminster, Kirsten Oswald, la porte-parole du parti pour les affaires étrangères, Alyn Smith, et Joanna Cherry QC seront parmi les principaux prétendants au remplacement de M. Blackford.

Mme Cherry – qui a régulièrement été en désaccord avec la direction du SNP à Édimbourg et à Londres sur une série de questions ces dernières années – a ouvertement salué le départ de M. Blackford.

« Je suis content d’entendre cela. Il est temps pour un nouveau leadership et une tolérance du débat et des points de vue divers », a-t-elle déclaré sur Twitter – avant d’avertir Mme Sturgeon et son équipe de ne pas interférer dans la sélection du nouveau chef des Communes.

“J’espère que le groupe SNP Westminster sera désormais libre de choisir notre nouveau chef sans ingérence extérieure et conformément à nos ordres permanents”, a-t-elle ajouté.

Mme Sturgeon a rendu hommage à M. Blackford, affirmant qu’il avait fait “un travail remarquable en demandant des comptes au gouvernement conservateur et en promouvant les arguments en faveur de l’indépendance”.

« J’aimerais exprimer mes remerciements pour la diligence, la ténacité, l’amitié et la loyauté d’Ian en tant que chef de groupe », a-t-elle ajouté. “Je lui ai également demandé de jouer un rôle au sein de l’équipe plus large du SNP qui prépare le dossier de l’indépendance.”