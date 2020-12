Lorsqu’une nouvelle maladie a éclaté il y a un an à Wuhan, un groupe de journalistes et d’activistes s’est précipité dans la ville centrale de la Chine pour documenter les événements extraordinaires, alors que les hôpitaux étaient inondés de patients et que les autorités avaient du mal à faire face.

Parmi eux se trouvait un avocat idéaliste de Shanghai appelé Zhang Zhan qui a filmé les hôpitaux débordants, les rues désertes, la gare vide et même un laboratoire de haute sécurité menant des expériences secrètes sur les coronavirus des chauves-souris.

Après que le responsable communiste de Wuhan ait suggéré que les citoyens traumatisés de la ville avaient besoin d’une « formation à la gratitude » pour remercier le parti pour ses efforts pour contrôler la pandémie, l’intrépide 37 ans est allé dans la rue pour demander aux habitants s’ils se sentaient vraiment reconnaissants.

«Pouvez-vous enseigner la gratitude? Si vous le pouvez, ce doit être une fausse gratitude », répondit-elle d’un ton caustique à sa caméra.

Comme d’autres citoyens et journalistes professionnels effectuant un travail aussi risqué, Mme Zhang a publié ses reportages passionnés sur YouTube et les médias sociaux pour nourrir l’appétit d’un pays désespéré d’apprendre l’existence d’un nouveau virus mortel.

Maintenant, cette femme audacieuse – qui a été saisie par la police en mai – a payé le prix de l’honnêteté dans une dictature fondée sur le mensonge, la propagande et la répression.

Hier, elle a été emprisonnée pendant quatre ans sous l’accusation fallacieuse de « cueillette de querelles et de provocation de troubles », alors qu’elle était en mauvaise santé après avoir entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention, puis avoir été brutalement gavée.

Silencieux

Dans l’un de ses rapports, Zhang a posé une question simple: «Pourquoi ne puis-je pas montrer la vérité?

La réponse est simple: la vérité est une arme dangereuse dans un système totalitaire de gouvernement.

Et le Parti communiste chinois, sous la main de fer du président Xi Jinping, a été secoué par une réaction publique cette année suite à sa réponse bâclée à cette pandémie.

C’est, après tout, un régime qui ne tolère aucune dissidence, empêche les familles d’avoir des enfants, gère un réseau de camps de concentration pour écraser les minorités religieuses et met en place un système de surveillance orwellien pour contrôler 1,4 milliard de citoyens.

Fidèle à sa forme, il a tenté de dissimuler l’épidémie à la fin de l’année dernière. Les autorités ont fait taire les médecins qui tentaient d’avertir les gens de se protéger, ont interdit à des experts extérieurs d’entrer dans le pays, ont caché le véritable nombre de morts et ont même retardé le partage de données scientifiques sur la transmission humaine.

C’est pourquoi Li Wenliang, un ophtalmologiste obscur, est devenu un héros national. Il a essayé d’avertir ses élèves de prendre des précautions d’hygiène – mais lorsque ces messages ont été partagés entre les citoyens, la police lui a fait signer une déclaration regrettant son « délit » de propagation de fausses rumeurs.

Puis il a attrapé la maladie lui-même et est décédé à seulement 34 ans en février. «Une société saine ne doit pas avoir une seule voix», a-t-il déclaré à un magazine peu avant sa mort.

Une étude de l’Université de Southampton a révélé que la Chine aurait pu réduire le nombre de cas de 95% si elle avait agi après avoir finalement informé les autorités sanitaires mondiales. Au lieu de cela, il s’est poursuivi avec les festivités du Nouvel An qui comprenaient un festin pour 40000 participants à Wuhan et un grand nombre de personnes se déplaçant dans le pays géant.

Quelques superbes reportages de journalistes chinois ont contribué à révéler les premiers échecs. La plupart ont été effacés d’Internet. Au moins trois autres journalistes citoyens ont également disparu soudainement, même si l’un a été libéré sous surveillance.

Ce trio comprenait un autre avocat et journaliste citoyen franc qui a publié des images inquiétantes des hôpitaux de Wuhan – des corps, des patients angoissés et des chambres surpeuplées dans les hôpitaux de la ville – et un résident local appelé Fang Bin qui a disparu après avoir publié une vidéo prétendant montrer des cadavres de Victimes de Covid.

Le leadership de la Chine est, bien entendu, loin d’être le seul à commettre des erreurs en répondant à ce virus. Mais maintenant, il fait tout son possible – au pays et à l’étranger – pour promouvoir un faux récit selon lequel il devrait être considéré comme le héros de ces heures sombres.

Après avoir envoyé 300 fonctionnaires à Wuhan pour faire pression sur la propagande du parti, qui consistait à obliger les infirmières à se raser la tête pour démontrer leur dévouement à la cause patriotique, le politburo a exigé un contrôle plus strict d’Internet et une répression plus sévère de la dissidence.

Puis, alors que le gouvernement commençait à contenir l’épidémie à ses propres frontières grâce à des verrouillages draconiens et à l’utilisation de technologies de surveillance, il a lancé une campagne affirmée pour façonner le débat mondial.

Du sang

Ainsi, alors que le reste du monde lutte pour contrôler une maladie qui est apparue en Chine, ses propres diplomates de plus en plus agressifs – aidés par des propagandistes humains et robotiques sur les réseaux sociaux – poussent l’idée que sa réponse prouve la supériorité de l’autocratie ferme sur les démocraties en déroute.

La Chine a également utilisé son immense richesse pour acheter le soutien des pays les plus pauvres et promet aux pays d’Afrique et d’Asie un accès prioritaire à ses vaccins, pour étendre son influence et son pouvoir doux.

Il a été aidé par une flambée inattendue des exportations après avoir secoué le virus, en particulier vers les États-Unis, au mépris des prévisions selon lesquelles la pandémie conduirait à une moindre dépendance à l’égard de sa superpuissance rivale.

Les chefs communistes ont également profité de cette distraction pour étrangler le mouvement pro-démocratie à Hong Kong avec l’imposition d’une loi sur la sécurité qui a conduit à l’emprisonnement de certains militants et à la fuite d’autres. «Nous avons peur, pour être honnête», m’a envoyé un texto.

Pendant ce temps, les responsables cherchent désespérément à apaiser les soupçons croissants sur les origines de cette nouvelle maladie dans une ville qui abrite, par coïncidence, un laboratoire de haute sécurité qui effectuait des travaux sur sa collection de coronavirus transmis par les chauves-souris.

Il n’y a, jusqu’à présent, aucune preuve pour réfuter la sagesse conventionnelle parmi les scientifiques selon laquelle Covid-19 a émergé grâce à des retombées naturelles de la nature. Pourtant, rien ne permet de réfuter les suggestions selon lesquelles il aurait pu fuir de l’Institut de virologie de Wuhan, qui a admis des problèmes de sécurité et menait des expériences sur des échantillons prélevés sur des chauves-souris à 1000 miles de distance.

Ces soupçons ont été alimentés par le comportement curieux de la scientifique la plus connue de l’unité – Shi Zhengli, qui est surnommée Batwoman pour ses voyages pour collecter des échantillons de matières fécales et de sang sur les mammifères dans leurs grottes.

Infection

Le professeur Shi a rapidement identifié le virus le plus proche de cette nouvelle maladie dans un article universitaire – mais n’a pas mentionné qu’il était lié au décès de trois mineurs atteints d’une maladie respiratoire similaire il y a huit ans. Étrangement, elle a dit qu’ils étaient morts d’une infection fongique avant d’être obligés de fournir plus d’informations.

Maintenant, il y a des craintes que l’Organisation mondiale de la santé, si respectueuse de la Chine depuis le début de cette pandémie, permette aux dirigeants communistes de Pékin de dicter les termes de son enquête tardive sur la pandémie.

La mission de l’OMS pour enquêter sur ses origines devrait se rendre en Chine le mois prochain. Mais il est à craindre qu’il se fie aux données chinoises et ait, selon son mandat publié, donné à Pékin le droit de contrôler ses experts.

La Chine est une société cruelle dirigée par des gens intelligents qui comprennent la signification de ce mantra de 1984 – le roman d’avertissement d’Orwell sur le totalitarisme – selon lequel quiconque contrôle le passé contrôle également l’avenir.

C’est pourquoi ils visent à créer un faux récit auto-agrandissant sur la pandémie. Et c’est pourquoi l’avocat emprisonné Zhang a été enfermé dans un enfer de prison après avoir cherché à dire la vérité sur un virus qui a infecté le monde.