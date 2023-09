Ian Beale fait une demande choc à Cindy après un affrontement contre Bobby à EastEnders

IAN Beale fait une demande choc à Cindy après que le couple se soit affronté à propos de Bobby à EastEnders.

Le couple est récemment revenu à Walford – au grand choc des autres résidents – et bien qu’ils n’aient prévu d’y rester que temporairement, ils ont fini par rester.

BBC/Jack Barnes/Kieron McCarron

Cindy ne veut pas que Bobby vive avec eux après avoir tué sa fille Lucy quand il était enfant.[/caption]

En fait, Ian a expulsé sa mère Kathy et son nouveau mari Rocky de chez lui afin qu’il puisse se réinstaller avec Cindy, invitant initialement ses fils Bobby et Pierre rester aussi.

Cependant, cela a provoqué des frictions avec Cindy, étant donné que Bobby a tué sa fille Lucy alors qu’il était enfant.

Bobby a depuis emménagé avec Sonia, mais dans les scènes à venir, il est clair qu’il a du mal avec la configuration.

Cela incite Kathy à parler à Ian et à l’implorer de convaincre Cindy de laisser Bobby revenir au n°45.

Ian suit dûment les conseils de sa mère, mais l’enfer se déchaîne quand Ian tente de convaincre Cindy de laisser Bobby rentrer à la maison.

Va-t-elle revenir sur la demande d’Ian ?

Plus tôt ce mois-ci, les membres du casting d’EastEnders ont révélé combien de temps Michelle Collins – qui joue Cindy – pourrait rester là.

S’exprimant au National Télévision Awards, la co-star Colin Salmon – qui joue George Knight – a déclaré à The Sun Online : « Je pense qu’elle le fera [stick around]. Elle aime ses filles et elle aime Peter.

« Il y a là de belles histoires. Michelle est géniale. C’est agréable de l’avoir.

Michelle a ensuite confirmé que la matriarche ferait « absolument » partie de l’intrigue au moins jusqu’à Noël.

EastEnders est diffusé sur BBC Un et est disponible sur BBC iPlayer.