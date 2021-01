Ian Beale des EASTENDERS a survécu à la tentative de meurtre de Sharon Watts – et a fui Walford.

L’homme d’affaires – qui est joué par l’acteur Adam Woodyatt dans le feuilleton de la BBC – a grondé le plan de Sharon et l’a confrontée à ce qu’elle faisait.

Il a essayé de lui en faire manger un peu, en lui disant: «Prends une bouchée. Prendre une bouchée. Allez, quel est le mal? Mange le. Mange le. »

Alors que Sharon mettait les pâtes à sa bouche, elle les jeta laissant Ian demander: « Alors c’est vrai – pourquoi? Voulez-vous que j’appelle la police, voulez-vous qu’Albie soit pris en charge? »

Sharon l’a forcé à admettre avoir tué Dennis, puis lui a joué le dernier message de Dennis selon lequel il l’avait laissée.

« Vous avez tué mon fils, » dit-elle en le giflant.

« C’était une erreur, c’était une erreur stupide, » sanglota Ian.

«Vous ne comprendrez pas. Je ne l’ai pas noyé. Oui, je l’ai enfermé dans la pièce, c’était avant que tout n’arrive – il était hors de contrôle. Je ne savais pas que le bateau allait couler.

«Je vous jure que j’ai essayé de le sauver. Je suis retourné, je l’ai fait sortir de la pièce et nous descendions ce couloir et il se remplissait d’eau. Nous étions jusqu’au cou et c’était presque jusqu’au plafond, puis il y a eu cette vague dans laquelle elle s’est précipitée.

Il a ajouté: «Je le tenais, puis il était parti. Il faisait sombre, je ne pouvais pas le trouver.

«Sharon j’ai essayé, j’ai essayé de le sauver. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je voulais te le dire.

Sharon lui a fait rage: «J’ai attendu tous ces mois, j’ai pris mon temps et c’est ce que tu m’as fait. Regardez-vous, vous êtes pathétique. Le runt de la litière. 15 maintenant tout de même.

«Quand vous avez été attaqué, il y en avait tellement à accuser, qui d’autre pourrait dire ça? Tout le monde déteste vos tripes, même vos propres enfants.

« Et pourquoi? Parce que vous êtes méchant, égoïste, mesquin et lâche. Mon beau garçon au fond d’une rivière et une chose comme toi en vie, ce n’est pas bien. Vous ne méritez pas de vivre.

Ian a alors convenu qu’il ne méritait pas de vivre et a ensuite commencé à manger les pâtes empoisonnées, laissant Sharon en conflit.

Alors qu’il rentrait, elle lui a dit qu’il pouvait mourir seul et a fait irruption dans des flots de larmes.

Mais réalisant ce qu’elle avait fait, elle remonta l’escalier en courant et le força à se rendre malade avant de le quitter et de sortir.

Il l’a suppliée de rester, insistant sur le fait qu’ils pouvaient le faire fonctionner, mais elle a remis la bague et est allée dire à Phil de le faire lui-même.

Mais quand Phil est arrivé au Vic, il n’y avait aucun signe d’Ian.

Les téléspectateurs l’ont ensuite vu se frayer un chemin jusqu’à la station de métro, jeter son téléphone et dire au revoir à Walford.

L’un d’eux a écrit: « Je suis déçu que Sharon n’ait pas terminé Ian, sa prise de son alliance et son » au revoir Ian « était un peu décevant. »

Une seconde a déclaré: « Adam a été incroyable ce soir. Même si nous aimons le détester, vous ne pouvez pas nier que Ian Beale est une légende. »

Un autre a ajouté: « C’était bien, mais c’est tellement prévisible, cela semble être une perte de temps à dire que Ian mourrait seulement pour lui de sortir. »