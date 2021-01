IAN Beale a survécu à la dernière tentative de Sharon Watt de le tuer ce soir à EastEnders (22 janvier) – mais a ensuite fait un coureur de Walford.

Mais Ian – qui est joué par l’acteur Adam Woodyatt dans le feuilleton de BBC One – a-t-il quitté Walford pour de bon? Voici la vérité …

Ian Beale a-t-il quitté EastEnders?

La légende d’EastEnders, Ian Beale, a en effet dit au revoir au Square.

Les téléspectateurs ont regardé Sharon aller de l’avant avec son plan de meurtre lors de l’épisode de ce soir (22 janvier) uniquement pour que Ian la surprenne – et lui dise de manger elle-même certaines des pâtes empoisonnées.

Une confrontation furieuse s’est ensuivie alors que Sharon a forcé Ian à admettre avoir tué son fils Dennis Mitchell.

Ian a supplié Sharon de croire que c’était un accident tragique, mais la propriétaire n’en avait rien et lui a dit qu’il méritait de mourir dans des scènes émotionnelles.

Les téléspectateurs ont ensuite regardé Ian se diriger vers la station de métro, jeter son téléphone et dire adieu à Walford.

Il a été confirmé l’année dernière qu’Ian Beale prendrait une pause temporaire d’EastEnders en 2021.

La nouvelle est venue au moment où il a été révélé que l’acteur Adam Woodyatt jouera dans l’émission de théâtre Looking Good Dead pendant six mois pendant une pause de savon.

Ian Beale reviendra-t-il à EastEnders?

Alors que le départ de l’acteur Ian Adam de la série a été confirmé, sa sortie ne sera que temporaire.

Les fans seront donc soulagés d’apprendre qu’Ian reviendra un jour pour causer plus de problèmes.

Adam jouera dans Looking Good Dead d’avril à septembre pendant son absence du feuilleton.

L’acteur a révélé: «Je suis tellement excité d’échanger la place contre la route dans la première mondiale de la production scénique du fantastique roman de Peter, Looking Good Dead.

«J’ai hâte de faire une tournée au Royaume-Uni et de ressentir la sensation de jouer cette pièce passionnante devant un public en direct tous les soirs.

« Il n’y a pas beaucoup de choses qui me persuaderaient de faire une pause avec EastEnders, mais c’est l’une d’entre elles. »

Comment Ian a-t-il découvert le plan de Sharon dans EastEnders?

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Ian a secrètement rendu visite aux médecins dans des scènes récentes – et a obtenu la preuve que Sharon l’empoisonne.

Le mouvement de choc de l’homme d’affaires est venu après que de plus en plus d’habitants de la place ont remarqué à quel point il avait l’air malade – et Max a suggéré que Sharon pourrait l’empoisonner.

Max a refusé de reculer quand Ian a insisté sur le fait que Sharon ne lui ferait jamais de mal, et Ian a finalement accepté d’aller voir des médecins pour des tests.

Sharon Watts annule le complot de meurtre d’Ian Beale – alors qu’il obtient la preuve qu’elle l’empoisonne sur EastEnders

Qu’est-il arrivé à Denny dans EastEnders?

Dennis s’est noyé dans la catastrophe du bateau en mars 2020 après que l’adolescent ait été enfermé sous le pont par Ian Beale pour avoir intimidé son fils Bobby.

Cependant, lorsque le bateau s’est écrasé et a commencé à se remplir d’eau, Ian n’a pas pu le sauver à temps.

Quand Ian a réussi à tirer Dennis hors du courant, il était trop tard, et Dennise a été déclaré mort sur les lieux.