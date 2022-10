Ian Baraclough limogé en tant que patron de l’Irlande du Nord après deux victoires sur huit en 2022 | Nouvelles du football

Ian Baraclough a été limogé en tant que manager de l’Irlande du Nord après avoir évité de justesse la relégation au niveau inférieur de la Ligue des Nations.

Baraclough a perdu 14 de ses 28 matchs en charge, battant uniquement la Lituanie, le Kosovo, l’Estonie, Malte et le Luxembourg au cours de son règne de deux ans.

Malgré cela, l’ancien manager de Scunthorpe a commencé son mandat en aidant son pays d’adoption à se qualifier pour l’Euro 2020, prenant le relais après que Michael O’Neill les ait menés dans les barrages à travers la Ligue des Nations avant qu’ils ne soient battus par la Slovaquie en plus. l’heure de la finale.

Il a fallu 11 matchs et près d’un an en charge avant que Baraclough ne goûte à la victoire en 90 minutes, et en réussissant seulement deux victoires contre la Lituanie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, ils ont terminé à sept points d’une place de barrage.

Les choses n’allaient guère mieux dans la Ligue des Nations, où il a supervisé la relégation de l’Irlande du Nord de la Ligue B en 2020/21, avant d’éviter les rétrogradations consécutives en Ligue C en terminant devant Cyrus à la différence de buts.

L’Irish Football Association a maintenant le temps de choisir son nouveau manager avant son prochain match, un voyage à Saint-Marin lors des éliminatoires de l’Euro 2024, qui aura lieu dans plus de cinq mois en mars 2023.

Campagne de qualification de l’Irlande du Nord pour l’Euro 2024 :

Saint-Marin vs Irlande du Nord – 23 mars 2023

Irlande du Nord vs Finlande – 26 mars 2023

Danemark vs Irlande du Nord – 16 juin 2023

Irlande du Nord vs Kazakhstan – 19 juin 2023

Slovénie vs Irlande du Nord – 7 septembre 2023

Kazakhstan vs Irlande du Nord – 10 septembre 2023

Irlande du Nord vs Saint-Marin – 14 Octobre 2023

Irlande du Nord vs Slovénie – 17 octobre 2023

Finlande vs Irlande du Nord – 17 novembre 2023

Irlande du Nord vs Danemark – 20 novembre 2023