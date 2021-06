Ian Bailey, le principal suspect de Sophie Toscan du Plantier, affirme que l’ADN de la bombe effacera son nom dans un mystère de meurtre de 25 ans

Un HOMME accusé du meurtre de Sophie Toscan du Plantier à son domicile de West Cork a déclaré que la police avait des preuves explosives qui effaceraient son nom – quelque 25 ans après le meurtre.

Ian Bailey, 64 ans, a appelé à une nouvelle enquête sur le meurtre du producteur de film après avoir appris qu’un échantillon d’ADN masculin inconnu avait été trouvé sur les lieux du crime.

Pennsylvanie

Ian Bailey, aujourd’hui âgé de 64 ans, a toujours affirmé qu’il n’avait jamais tué Sophie Toscan du Plantier[/caption]

Pennsylvanie

Sophie Toscan du Plantier a été tuée dans sa maison de West Cork en 1996[/caption]

Caractéristiques de Rex

Sophie a laissé un garçon, Jean Louis[/caption]

Le corps battu de Sophie a été retrouvé devant sa maison de vacances à West Cork, en Irlande, le 23 décembre 1996. Elle n’avait que 39 ans.

Son agresseur avait cédé dans son crâne avec un lourd bloc de béton de 17 pouces de long alors qu’elle tentait de s’enfuir.

Pendant près de 25 ans, Bailey a déclaré qu’il n’avait pas tué Sophie, malgré le fait qu’un tribunal français l’ait condamné en son absence.

La justice irlandaise a depuis refusé de le remettre aux Français.

Maintenant, Bailey veut que la police irlandaise lance une enquête immédiate après la découverte d’ADN près des lacets de la victime.

Cela survient alors que Netflix lance un nouveau documentaire sur le crime intitulé Sophie: Un meurtre à West Cork.

Un nouveau test ultérieur de la scène du crime par les équipes médico-légales françaises a découvert le nouvel indice.

Bailey a déclaré que l’existence de l’ADN pourrait enfin effacer son nom et mettre fin à « ces près de 25 ans de torture ».

S’adressant exclusivement à Sun Online à la suite de la séparation de son partenaire de longue date Jules Thomas, Bailey a déclaré que le nouveau développement était « très dérangeant ».

« Cela m’a pris par surprise car on ne me l’avait pas dit auparavant et je comprends qu’il a été trouvé il y a des années et qu’il m’a été caché. Je veux savoir pourquoi il a été caché », a-t-il déclaré.

« J’ai trouvé totalement choquant que cela soit resté silencieux car cela pourrait potentiellement me disculper une fois pour toutes.

Netflix

Bailey a refusé de coopérer avec Netflix[/caption]

Alamy Live News

Bailey à un marché fermier où il vend maintenant des livres et des sculptures sur bois pour gagner sa vie[/caption]

AFP ou concédants de licence

Sophie avait 39 ans quand elle est décédée[/caption]

« Je pense que cela aurait au moins dû être déclaré à mon équipe juridique lors de la découverte lors de mon action en justice contre l’État. »

L’ancien journaliste a écrit au commissaire de Garda Drew Harris pour lui demander de rouvrir l’enquête.

« Je pense que c’est le moins qui me soit dû », a-t-il ajouté.

«Il y a eu un complot délibéré pour me mettre dans le piège du meurtre et cela n’a jamais été reconnu. Je n’avais rien à voir avec son meurtre. Ce n’était tout simplement pas moi.

«Il y avait plus de 50 suspects à l’origine, mais en quelques jours, il a été réduit et j’étais le seul suspect.

«Je savais qu’il y avait des preuves médico-légales qui pourraient potentiellement me disculper et montrer que je n’étais pas impliqué.

« J’espère que ce sera maintenant la percée que j’attendais depuis près de vingt-cinq ans.

« Je veux juste que ce cauchemar se termine pour que je puisse enfin continuer ma vie. »

Le meurtre de Sophie est sur le point de devenir le mystère de meurtre réel le plus chaud au monde après avoir fait l’objet de deux séries documentaires – une sur Sky Crime et une autre sur Netflix soutenue par la famille Du Plantier.

Bailey a déclaré que la série Netflix était un projet de « propagande diabolisante ».

« Je n’ai pas coopéré avec le projet Netflix. Je pense que c’est plus de la propagande qu’un documentaire objectif et il a été réalisé avec la famille de Sophie, pas moi », a-t-il déclaré.

Dimanche dernier, Sky a commencé à projeter Murder At The Cottage en cinq parties, dans lequel Jules et Bailey parlent ouvertement à l’écrivain nominé aux Oscars Jim Sheridan.

Et ce mercredi, Netflix lancera un triptyque sur la tuerie.

Originaire de Manchester, Bailey avait travaillé comme journaliste dans le Gloucestershire, où il couvrait les événements de Highgrove, domicile du prince Charles et de Diana.

Il a ensuite déménagé dans un petit village côtier appelé Schull à West Cork et travaillait comme journaliste indépendant lorsque Sophie a été découverte matraquée à mort dans son chalet isolé.

Il avait déjà battu son partenaire de longue date Jules dans le chalet qu’ils partageaient après une forte consommation d’alcool, la laissant avec un œil enflé et des touffes de cheveux manquantes sur la tête.

Quelques mois seulement après l’attaque de Bailey contre Jules, Sophie – l’épouse d’un riche réalisateur de la chaîne de cinéma Gaumont – a été tuée.

J’ai trouvé cela totalement choquant que cela soit resté silencieux car cela pourrait potentiellement m’effacer une fois pour toutes

Ian Bailey

Dans un peignoir bleu et des chaussures de randonnée mais pas de chaussettes, elle s’était enfuie par la porte arrière de sa ferme et avait couru vers la porte d’entrée.

Mais son tueur l’a rattrapée au bout du chemin de 150 mètres menant à la ferme alors qu’elle tentait désespérément d’escalader un mur de pierre couvert de bruyère.

Bailey a été le premier journaliste sur les lieux du crime et s’est rapidement imposé comme la principale autorité dans l’affaire – bien qu’il ait été accusé d’avoir inclus dans ses rapports des détails que seul le tueur pouvait connaître.

Bailey a d’abord déclaré à la police qu’il était au lit avec Jules au moment du meurtre de Sophie, mais a ensuite admis qu’il s’était levé pendant la nuit.

Bailey dit qu’il est descendu pour écrire un article et qu’il n’a pas quitté la maison cette nuit-là.

Il n’y avait aucune trace de son ADN sous les ongles de Sophie et aucun de son sang n’a été retrouvé sur les lieux.

Bailey a été arrêté deux fois en Irlande mais n’a jamais été inculpé. Le directeur des poursuites pénales a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le traduire en justice.

Les tribunaux irlandais ont depuis refusé de le remettre aux Français en vertu d’un mandat d’arrêt européen, ce qui signifie que Bailey ne peut pas quitter l’Irlande.

Une équipe médico-légale française réexaminant les preuves de la scène du crime en 2011 a trouvé un échantillon d’ADN masculin inconnu près des lacets de Sophie sur une botte qu’elle portait la nuit où elle a été tuée.

Ils ont ensuite déposé un rapport, mais on ne sait pas si cet échantillon a été analysé dans des bases de données criminelles en Europe ou en Irlande ou vérifié par rapport à l’ADN des services d’urgence sur place.

Bailey dit que l’existence du rapport n’a jamais été révélée à lui ou à son équipe juridique lors d’une action en justice civile.

L’information a été découverte par les animateurs d’une série de podcasts populaires sur le vrai crime axée sur l’affaire.

PA : Association de presse

Bailey et son partenaire de longue date Jules se sont séparés plus tôt cette année[/caption]





Maintenant, Bailey prévoit d’effacer son nom et espère que la publicité entourant les documentaires l’aidera à le faire.

Il a ajouté: « Cette affaire qui pèse sur moi a complètement ruiné et torturé ma vie et maintenant elle a conduit à la rupture de ma relation avec Jules.

« Ils n’ont eu que moi comme suspect et n’ont regardé personne d’autre, il est maintenant temps pour la Garda d’enquêter sur d’autres pistes. »