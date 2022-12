Ian Bailey «battu et ensanglanté» alors que «trois langers» sautent de la voiture et lui donnent un coup de pied à la tête lors d’une agression brutale

IAN BAILEY a été «battu et ensanglanté» après avoir été attaqué par trois hommes à Cork City.

Le journaliste et poète de 64 ans a raconté comment trois “langers” sont sortis d’une voiture et l’ont agressé.

Ian Bailey a été «battu et ensanglanté» après avoir été attaqué à Cork 1 crédit

Bailey a reçu plusieurs coups de pied à la tête 1 crédit

Les trois agresseurs lui ont donné de nombreux coups de pied dans la tête et l’ont laissé avec des blessures au visage.

Le principal suspect autoproclamé dans l’affaire Sophie Toscan du Plantier, qui a toujours nié toute implication dans sa mort, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler ses blessures.

Il a déclaré: “Tard ce soir, je suis descendu pour rencontrer des personnes qui venaient ici sur rendez-vous et trois gars sont sortis d’une voiture et m’ont attaqué et agressé.

“M’a donné plusieurs coups de pied à la tête.”

Dans la vidéo, le visage de Bailey est meurtri alors que du sang coule sur son nez et sa joue.

L’étendue de ses blessures ne peut être vue car il porte un bonnet de laine qui lui couvre la tête.

Bailey a signalé l’incident à Gardai.

Il a posté: “Nuacht… cette veille a été attaquée par des langers de Cork City m’a attaqué… m’a laissé un peu battu et ensanglanté… a signalé l’affaire à l’AGS.”

Alors que Bailey a confirmé plus tard à l’Irish Sun qu’il était “OK” après l’attaque, il y a eu une réaction mitigée en ligne.

Une personne a dit: “Omg c’est terrible, je vous souhaite un prompt rétablissement, ne faites confiance à personne.”

Un autre a déclaré: “Ravi d’entendre cela.”

SOPHIE ARRÊTE

Bailey a été arrêté deux fois pour le meurtre de la cinéaste française Sophie, mais n’a jamais été inculpé après que le DPP a jugé qu’il manquait de preuves contre lui.

Il a ensuite été reconnu coupable du meurtre de Sophie par un tribunal français par contumace en 2019 et condamné à 25 ans de prison.

Les tribunaux irlandais ont refusé de l’extrader au motif qu’une grande partie des preuves utilisées contre lui en France étaient des “ouï-dire”.

Bailey a toujours nié toute implication dans le meurtre de la Française, dont le meurtre a fait l’objet de deux documentaires l’année dernière – Murder At The Cottage de Jim Sheridan, réalisé pour Sky, et Sophie: A Murder in West Cork de Netflix.

Bailey n’avait aucun intérêt pour le documentaire Netflix, mais a donné à Jim Sheridan une “coopération totale” pendant le tournage.

Gardai chasse l’assassin de Sophie Toscan du Plantier et traque tous ceux avec qui elle a été en contact lors de ses visites en Irlande.

Ils essaient également d’établir si Bailey connaissait réellement et avait rencontré Sophie avant sa mort – ce que Bailey nie.

Son ex-partenaire Jules Thomas a récemment entamé une procédure judiciaire avec Netflix.

Thomas demande des dommages-intérêts pour son interprétation dans sa série documentaire.

REGARD FRAIS

Gardai est convaincu que de nouvelles techniques médico-légales et ADN les aideront enfin à trouver le mystérieux tueur de Sophie.

En juillet, le Taoiseach Micheal Martin a déclaré « qu’aucune pierre ne sera laissée de côté » pour retrouver l’assassin de Sophie Toscan du Plantier.

Toute personne vivante qui a déjà fait une déclaration à l’enquête originale de Garda est réinterrogée.

Bailey a été contacté dans une lettre de l’ancien commissaire adjoint John O’Driscoll avant de prendre sa retraite, l’informant que l’enquête sur l’affaire froide se poursuivait.

Il lui a également demandé s’il se rendrait disponible pour être interviewé par la nouvelle équipe de Garda.

Bailey a ensuite répondu et a déclaré qu’il coopérerait pleinement à l’enquête.

Il avait précédemment déclaré à l’Irish Sun qu’il accueillait favorablement une nouvelle enquête et s’était dit “satisfait que cela se produise”.