‘Iam Tongi d’American Idol taquine la finale et ses plans musicaux (exclusif) – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

Dès le moment où il a auditionné, Je suis Tongi voix a captivé l’Amérique. Semaine après semaine, le jeune homme de 18 ans a montré pourquoi il est la prochaine grande vedette de la musique. Son Idole américaine les performances sont sincères, émotionnelles et toujours authentiques. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Iam de le faire pour Idole américaine Top 3.

« Je suis nerveux, effrayé, parce que la semaine dernière a été une frayeur, mais j’essaie juste de m’entraîner et d’être prêt », a-t-il déclaré à propos de son état d’esprit avant la grande finale du 21 mai. « Je vais juste tout donner. »

Iam se produira lors de la grande finale avec ses 3 meilleurs concurrents, Megan Danielle et Colin Stough. Même s’ils sont concurrents, le lien entre les 3 premiers est fort. « Nous sommes proches depuis le début, chacun d’entre nous. Maintenant qu’il devient de plus en plus petit, nous nous rapprochons de plus en plus parce que nous devons nous concentrer sur la compétition. Cela va juste nous rendre nerveux, alors nous faisons beaucoup de blagues, rions et traînons beaucoup », a admis Iam.

Le jeune de 18 ans a tellement évolué en tant qu’artiste depuis cette première audition, et il sera le premier à admettre à quel point la série lui a fait croire davantage en lui-même. « Je suis juste devenu plus confiant parce que j’entends les juges dire que je vais bien, ce qui a renforcé ma confiance en moi », a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie. « Peu importe ce que tout le monde dit parce que ma musique n’est pas pour tout le monde, mais quand les juges ont dit ça, ça a vraiment renforcé ma confiance. »

Chaque fois que je joue sur Idole américaine, la foule éclate en acclamations. Il a déjà amassé un large public sur les réseaux sociaux avec plus de 500 000 abonnés Instagram. Son audition a été visionnée sur YouTube plus de 16 millions de fois.

« C’est une sensation folle. Je viens de commencer ce truc quand j’étais un gamin qui a été expulsé du paradis, vivant à Washington et effrayé. Maintenant que les gens écoutent ma musique, c’est fou », a déclaré Iam.

Entre Iam, Megan et Colin, un seul repartira vainqueur de Idole américaine saison 21. Je suis révélé ce que gagner Idole américaine signifierait pour lui. « Si cela se produit, ce serait incroyable », a-t-il déclaré. « J’ai atteint le top 3 et c’est fou. Je ne m’attendais pas à me rendre aux auditions, mais maintenant que je suis ici dans le top 3, et si j’arrive au top 1, ce serait fou. Les rêves peuvent devenir réalité. »

Indépendamment des résultats de la grande finale, Iam planifie déjà l’avenir. « Je veux juste jouer des concerts et des performances en direct parce que j’aime vraiment jouer en direct », a-t-il déclaré HollywoodLa Vie. « Ça fait du bien quand je suis sur cette scène et les lumières et que je ferme les yeux et que je ressens cette sensation. Quand d’autres personnes en sont témoins et peuvent également s’y connecter, c’est tout simplement fou. La grande finale de 3 heures de Idole américaine sera diffusé le 21 mai à 20 h sur ABC.

