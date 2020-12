Iain Stirling a été vu pour la première fois depuis que sa nouvelle épouse Laura Whitmore a révélé qu’ils attendaient un bébé pour la nouvelle année.

Cela a été un tourbillon de quelques semaines pour la bande dessinée, 32 ans, dont le mariage secret de novembre avec la star de Celebrity Juice Laura a été révélé cette semaine, avant qu’elle n’annonce elle-même qu’elle était enceinte de six mois.

Le futur papa visiblement masqué a été vu jeudi à Londres, portant un sac d’épicerie.

Sa sortie a eu lieu alors que Laura partageait la première photo de sa bosse et partageait que sa grossesse était une « bonne surprise »







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)



Le présentateur de Love Island a expliqué dans une interview avec Hunger Magazine: « Je me sens très chanceux et béni. En ce qui concerne le timing, ce n’est probablement pas quelque chose auquel nous avons pensé, c’était une belle surprise.

« Donc, je suis attendu au début de l’année prochaine et je pense que les choses se mettent en place. Winter Love Island ne pourra jamais se produire au Cap l’année prochaine à cause du COVID-19, Iain [Stirling’s] la tournée a été reportée, il était censé être absent toute l’année, et maintenant tout a été repoussé après mars.

« Nous n’aurions pas pu planifier cela. Nous allons donc être beaucoup plus à la maison pour cette période particulière. Même l’émission de radio que je fais chaque semaine, et maintenant je le fais à la maison. Je peux porter mon des pantoufles ce qui est super! «

Laura a annoncé pour la première fois ses nouvelles de grossesse sur Instagram mercredi, quelques jours après la révélation de son mariage secret avec Iain.

Dans son message, elle a plaisanté en disant que « je commence à avoir l’impression que mon ventre de bière est hors de contrôle ».

Partageant une photo de Sweet Child Of Mine Guns ‘N Roses babygro, avec les mots’ coming 2021 ‘, elle a écrit: « J’ai donc toujours essayé d’être protectrice sur le côté personnel de ma vie. Beaucoup de choses sont juste pour moi et mes proches et nous avons choisi de ne pas partager publiquement.

« Cependant, je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car c’est notre nouvelle à partager – et je vais être honnête, cela commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle. Iain et moi attendons un bébé début 2021. »

Laura et Iain ont réussi à se marier en secret le mois dernier – célébrant leur amour avec un minuscule Dublin, conformément aux règles de Covid.







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)



Les deux hommes se sont mariés lors d’une cérémonie humaniste à l’hôtel de ville de Dublin le 11 novembre.

On dit qu’ils se sont mariés devant 25 invités, le maximum autorisé selon les règles de niveau cinq de l’Irlande à l’époque. Le demi-frère de Laura, Adam, et la sœur de Iain, Kirsten, étaient les témoins.

Le couple est ensemble depuis 2017 après s’être rencontré l’année précédente.

Ils sont fiancés depuis que Iain a posé la question en avril en Afrique du Sud, où Love Island tournait alors.