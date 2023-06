Iain Stirling révèle la «vraie raison» du casting de Love Island dans tant de rangées dans la villa

IAIN Stirling a affirmé qu’il savait pourquoi les acteurs de Love Island se disputaient autant dans l’émission ITV2.

Le commentateur de la série a déclaré que la villa de la télé est comme une expérience sociale pour les personnes super attirantes et teste comment elles font face lorsqu’elles découvrent qu’elles ne sont soudainement pas la personne la plus recherchée dans une pièce.

Rex

TVI

Iain a déclaré que la plupart des insulaires s’effondraient sous la pression, expliquant sur Heart Radio aujourd’hui: «Ce sont tous des jeunes gens attirants et ils n’ont tout simplement pas l’habitude de ne pas être la personne la plus désirable dans la pièce.

« Je pense que c’est un voyage psychologique assez intéressant en fait quand vous mettez des tas de gens qui sont les plus beaux et ils ont toujours été les plus beaux.

« Et quand vous êtes la plus belle personne, la façon dont vous êtes traité est très différente… il y a tout ce discours sur le privilège de nos jours, le beau privilège n’est pas assez reconnu.

« Donc, c’est bizarre ce qu’ils doivent alors dire » eh bien, que suis-je si je ne suis pas le plus beau?

« C’est très intéressant à regarder ! »

Iain a fait ces remarques après que l’émission de dimanche soir ait plongé la villa Love Island dans le chaos, Mitchel, Sammy et Zachariah se concentrant tous sur une fille – Molly.

Et la nuit dernière, la villa a éclaté en une rangée.

Les actions de Zachariah ont rendu la partenaire actuelle Catherine furieuse, et avec des tensions toujours élevées, cela a conduit Jess à dire à propos de Molly: «Je ne lui fais pas confiance autant que je peux la jeter.

« Mitch, tu mérites mieux que ça, elle t’agresse en plein jour. »

Elle a ajouté, en référence à Molly et Zachariah se bécotant dans un défi: «Elle bourdonnait secrètement à ce baiser, je sais qu’elle l’était. J’ai vraiment envie de dire quelque chose… »

Catherine était d’accord avec elle et a dit: « Peut-être que tu devrais. »

En avançant plus loin, Jess a affronté Molly dans la cuisine pendant l’épisode dramatique.

Dans encore plus de drame, Zachariah a essayé de parler à Mitchel et il l’a renvoyé en disant: «Tu es un frère farceur, aucun respect. Tu es un serpent ».

Écoutez Heart Breakfast avec Jamie Theakston et Amanda Holden en semaine de 06h30 à 10h00 et sur Global Player

TVI