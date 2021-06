Iain Stirling de LOVE Island ne se rendra pas à Majorque cette année en raison de craintes de restrictions de voyage.

En raison des règles et réglementations en constante évolution concernant les voyages, le narrateur de l’émission de téléréalité à succès restera à Londres pendant qu’il prépare le terrain pour tous les fans à la maison.

Iain Stirling de Love Island ne se rendra pas à Majorque cette année

Iain, 33 ans, est apparu sur Loose Women hier avant Love Island qui débutera lundi soir sur ITV2.

Lorsque Kaye Adams lui a demandé s’il serait à Majorque pour raconter l’émission, Iain a répondu : « Nous sommes à Londres, je pense, maintenant, c’est le truc avec le coronavirus, je ne veux jamais rien dire parce qu’on ne sait jamais, qui sait ce qui se passe se passer.

« Je ne sais pas de quelle couleur sera Majorque la semaine prochaine, ce sera le tartan quand j’en aurai fini ! »

Bien qu’il ne soit pas sous le soleil de l’Espagne pour l’émission, animée par sa petite amie Laura Whitmore, l’animateur de télévision est heureux de revenir faire ce qu’il fait de mieux.

Le narrateur de l'émission à succès ITV 2 est apparu sur Loose Women hier pour discuter de l'émission

En raison de l'évolution des restrictions de voyage, Iain a décidé de raconter Love Island depuis Londres

Iain, qui est récemment devenu papa avec Laura, a révélé : « Je suis très excité, je n’ai pas été dans une cabine de son depuis un certain temps.

« C’est comme ma salle de jeux mais ce n’est pas tout à fait la cabine de son, j’ai hâte d’être enfermé tout l’été. »

Développant l’absence de Iain à Majorque pendant Love Island, Jane Moore a déclaré: « Ce serait vraiment dommage parce que lorsque nous regardons l’émission, nous pensons que vous faites cinq minutes dans la cabine et que vous prenez un bain de soleil toute la journée, mais je sais que ce n’est pas le cas. facile. »

Iain a déclaré: « Moi et mon ami Mark, nous écrivons le spectacle ensemble, et nous arrivons définitivement au stade où, disons qu’un couple est ensemble trois ou quatre semaines, vous n’avez plus de moyens de les présenter. »

Iain et l'hôte de Love Island et sa petite amie Laura Whitmore ont récemment eu un bébé ensemble





« Ou la cinquième semaine, quand il y a un autre texto, vous pensez : ‘Je n’ai plus de moyens de le dire maintenant.’

« Donc, vous pouvez faire attention à cela quand c’est la semaine six, semaine sept ! » il rit.

Love Island commencera le lundi 28 juin à 21h et, comme d’habitude, il sera diffusé sur ITV2 et sera disponible pour regarder sur le hub ITV.

L’épisode d’ouverture dure une heure et demie, mais par la suite, il dure une heure jusqu’à 22h ou 22h05.

Le spectacle se déroule généralement de début juin pendant huit semaines jusqu’en août.