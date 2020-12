Vous n’en avez peut-être pas entendu parler, mais Iago Aspas a pris un mauvais virage une fois, il y a six ans et demi. Il est le meilleur buteur de la Liga: coin. Il a été directement impliqué dans plus de buts et a gagné plus de points que quiconque en Espagne: coin. Au cours des cinq dernières années, il a marqué plus de buts que n’importe quel Espagnol, n’importe où. Plus de passes également. Coin. Le Celta de Vigo n’a jamais eu de meilleur joueur. Coin, cependant.

Pendant ce temps-là, personne – à part Lionel Messi, cette catégorie de football à un seul homme, une valeur aberrante située si loin qu’il est hors du graphique – n’a fait ce qu’Aspas a fait. Ouais, mais personne n’a fait un coin comme lui non plus.

Il vient de marquer à nouveau, en ce moment, au moment où cela est écrit. Regardez, il est là sur l’écran, la balle dans le filet au Colisée, où des joueurs comme lui sont généralement mangés au petit-déjeuner. Ah, mais c’est aussi sur cet écran. YouTube.com: coin Aspas.



Vous obtenez l’image, et regardez, peut-être que cela ne devrait pas avoir d’importance. Peut-être que personne ne devrait plus en parler, encore moins écrire des choses comme ça. Et tout le monde sait sûrement qu’Aspas est vraiment bon maintenant. Surtout s’ils ont lu ces pages, ce que vous aimeriez croire qu’ils ont lu. Ce n’est peut-être pas une chose.

Seulement ça est une chose. Et les gens continuent de le faire.

Laisser aller, vous dites. Vous êtes aussi mauvais. Vous protestez trop. Ignorez-le. Et vous auriez raison. Mais comment lâcher prise? Comment t’échappes-tu? Comment pouvez-vous bloquer ou couper suffisamment de personnes? C’est vraiment implacable. Peu importe ce que vous dites sur Aspas – que ce soit beaucoup ou peu, cela ne fait aucune différence. Un essai ou une ode ou simplement une mise à jour de la partition. Il y en a toujours un, deux, trois ou quatre.

Chaque. Célibataire. Temps.

Peu importe qu’Aspas ait marqué plus de 100 buts et fourni plus de 30 passes décisives depuis ce moment. Non, ce qui compte, c’est un coin. Une fois que. Il y a longtemps. C’est un peu étrange.

Qu’est-ce que cela dit de nous? À propos de la façon dont nous appréhendons une erreur solitaire en tant que caractéristique déterminante – dans tous les domaines de la vie, soit dit en passant – avec quelle facilité nous portons des jugements, quelle que soit la fragilité des preuves ou la lourdeur des preuves du contraire, à quel point ces jugements sont définitifs. , comme il est facile de se moquer, de rejeter, de dénigrer, combien il est difficile de voir.

Ce qu’il dit sur Aspas est ceci: rien.

Aspas a été superbe pour Celta Vigo depuis son retour dans son club d’enfance, un endroit où il s’épanouit en tant que cœur et âme de leur attaque. Diego Souto / Images sportives de qualité / Getty Images

Au cours de ses cinq saisons depuis son retour en Liga, Aspas a marqué 114 et 31 buts. Aucun joueur du Celta n’a jamais marqué plus en championnat. Mais ce n’est pas que ça; c’est qu’Aspas est un brillant footballeur. Ils l’appellent le « Messi de Moana », la petite ville de l’autre côté de la rivière de Vigo d’où il vient et où il habite maintenant, étant revenu à la maison, où sa maman patauge dans l’eau pour les crustacés tous les jours. Et en fait, ce n’est pas une mauvaise façon de le regarder; comme un Messi … seulement plus.

Considérez-le comme une sorte de Lion galicien, uniquement en avance rapide: plus sauvage, plus sauvage, plus ouvert et beaucoup plus loquace. Une version remontée, poussant cette poitrine partout et sur le visage de tout le monde. Le genre d’homme qui peut passer, courir, marquer, aider et commencez un combat dans une maison vide.

Aspas pourrait aussi commencer une fiesta en un. Il y a une superbe photo de lui de la saison dernière, enlevant sa chemise et courant à pleine peau, torse nu, hurlant et dérapant à genoux vers les gradins. Qui sont vides. Un agent de sécurité solitaire est assis là, l’air un peu perplexe. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, c’était juste.

Fou de football – il regarde tout et dit qu’il aimerait un jour devenir directeur sportif – Aspas est un joueur que vous détesteriez s’il ne jouait pas pour vous, et un joueur que vous aimez encore plus parce qu’il le fait. En fait, Fran Escriba a dit presque exactement cela quand il a succédé à Celta. «J’avais l’habitude de le souffrir,» il haussa les épaules, s’interrompant avant d’admettre qu’il le faisait toujours.

« C’est un footballeur qui vous blesse beaucoup; c’est un très bon attaquant, mais pas un attaquant classique: il génère du football, fait bouger beaucoup de choses. C’est un pur talent. »

Messi mis à part, certainement, il n’y aura peut-être aucun joueur qui porte autant de responsabilités, aucune équipe plus dépendante d’un footballeur que Celta ne l’est sur Aspas. Pour qui un joueur est tout, la tête et le cœur. Regardez les résultats de Celta sans lui et ils sont désastreux. Au cours des deux dernières années, ils ont tout juste survécu: les deux fois, c’était à peu près une mission de sauvetage d’un seul homme. Il a été laissé brisé et sanglotant, en larmes.

Avant le match contre Getafe, leur manager Pepe Bordalas a insisté: « C’est une superstar. S’il ne joue pas dans un plus grand club, c’est parce qu’il ne veut pas. » Avant de signer Joao Felix, l’Atletico s’est renseigné sur Aspas. Celta voulait vendre; Aspas n’en était pas si sûr.

«J’ai mes enfants ici, mes parents juste au coin de la rue», a-t-il déclaré plus tard. Cela peut rendre les choses difficiles – «cela vous enlève des années», a-t-il dit récemment – mais c’est aussi ce qui fait de lui.

Aspas est sans doute le meilleur attaquant d’Espagne en ce moment. Irina RH / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

Celta est son club. Son frère aîné était là aussi, et en tant que jeune joueur, il a marqué le but qui les a sauvés de la relégation au troisième niveau et peut-être de la faillite. Il est parti, mais il est revenu et il était meilleur que jamais, comme s’il savait maintenant ce qui lui manquait, ce que signifiait la maison. Et cela signifiait tout. Comment ce n’est pas toujours génial là-bas.

OK, donc non, non, ce n’est pas seulement le coin. A Liverpool, il n’était pas génial. A Séville, ça n’a pas marché non plus, pas vraiment. Alors peut-être que ce coin n’est que le symbole de quelque chose de plus grand – bien que ce fût la saison de Daniel Sturridge et Luis Suarez à Anfield, les chances étaient toujours susceptibles d’être limitées. Aspas n’était pas pareil sans Celta.

En tant que fans de football, nous nous plaignons que les joueurs s’en moquent, qu’ils ne sentent pas le maillot, qu’ils ne donnent pas tout. Aspas s’en soucie, presque trop. Et il fait tout, même les entretiens d’après-match, avec cette voix étrangement profonde et la profondeur de l’analyse. Ce n’est pas seulement un attaquant; il est la force motrice, qui fait tout.

L’ancien manager Oscar Garcia a déclaré: « Aucun joueur n’est au-dessus du club … sauf Aspas. » Quand Eduardo Coudet a pris la relève en tant que manager du Celta, il a libéré Aspas. Non pas parce que c’était la demande, mais parce que c’était le besoin. Ils sont restés invaincus en six matchs depuis.

« Il est le meilleur attaquant d’Espagne, voyons s’il marque 30 ou 40 buts », a déclaré son coéquipier Nolito. « Tout ce qu’il touche est un objectif. »

Enfin, pas tout. Contre Grenade le 29 novembre, Aspas a créé neuf occasions de marquer des buts. Neuf. C’est un nouveau record de la ligue. Ils n’ont pas tous été pris, bien sûr. Il était intouchable, le genre de performance qui vous laisse haletant, désolé pour les adversaires. Le regarder, même juste à la télé, est une course folle, la folie de la jouissance, le mouvement constant. Avec Coudet, encore plus. Lui aussi est implacable. Rapide, fluide et frénétique: ce sont les deux.

Amusant aussi. Et n’est-ce pas le but?

Le but qu’Aspas vient d’obtenir contre Getafe – l’un des trois seuls adversaires en Espagne contre lesquels il n’avait pas marqué – signifie que c’est maintenant huit matchs consécutifs où il a marqué ou aidé pour le Celta. Il fait généralement les deux. Il a participé directement à 13 buts en 15 matchs.

Là encore, c’était vraiment, vraiment mauvais coin, n’est-ce pas?