IA : Voici comment les robots pourraient nettoyer votre maison

Le dessin animé des années 1960 « The Jetsons » était une imagination du futur, suivant une famille de la classe moyenne et leur robot gouvernante, Rosey.

Bien que le spectacle se déroule en 2062, en 2023, les robots font un bond significatif en aidant les humains à la maison. Des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh ont déterminé une nouvelle façon de former des robots pour aider aux tâches ménagères.

Au-delà des aspirateurs robots autonomes qui aident déjà les humains à garder leurs sols propres, ces machines sont capables d’accomplir d’autres tâches telles que ramasser le linge et le mettre dans un panier, explique Dan Riskin, expert en science et technologie de CTV. Mais le «contexte» autour de la corvée, comme l’identification de la couleur de l’article ou de son emplacement, peut être difficile à programmer, a-t-il déclaré.

« Toutes ces petites choses que vous faites dans votre tête lorsque vous nettoyez une maison ont apparemment été au-delà de la portée des robots », a déclaré Riskin à Your Morning de CTV lundi.

Mais la technologie a fait un énorme pas en avant, dit Riskin, permettant à certains robots d’apprendre à ouvrir le réfrigérateur, à couper les légumes et à sortir les poubelles.

La façon dont ces robots sont formés est « la clé » d’un développement rapide, a déclaré Riskin.

« Ils ne construisent pas de nouveaux robots ici, ils enseignent les robots différemment. Donc, ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont tiré parti de la toute dernière intelligence artificielle (IA) et de vidéos de personnes effectuant des tâches, de sorte que les robots regardent des vidéos, et ensuite ils le découvrent », a-t-il dit.

Selon Riskin, le robot peut alors « jouer » à la maison pour comprendre où se trouvent les objets et accomplir des tâches.

Au fur et à mesure que ces progrès se poursuivent, Riskin dit qu’ils ouvrent la porte à un apprentissage plus approfondi pour accomplir des tâches plus compliquées telles que ranger les courses.

« Ce dont nous parlons, c’est d’apprendre aux robots à comprendre les choses par eux-mêmes et c’est la pièce manquante », a déclaré Riskin.



