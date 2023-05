IA ouverte vs fermée, et la démo difficile de Google

La semaine dernière, une note de service divulguée qui aurait été écrite par Luke Sernau, un ingénieur senior de Google, a dit à haute voix ce que beaucoup dans la Silicon Valley ont dû chuchoter pendant des semaines : un open-source gratuit pour tous menace l’emprise de Big Tech sur IA.

De nouveaux grands modèles de langage open source – des alternatives à Bard de Google ou à ChatGPT d’OpenAI que les chercheurs et les développeurs d’applications peuvent étudier, développer et modifier – tombent comme des bonbons d’une piñata. Ce sont des versions plus petites et moins chères des meilleurs modèles d’IA créés par les grandes entreprises qui leur correspondent (presque) en termes de performances – et ils sont partagés gratuitement.

À bien des égards, c’est une bonne chose. L’IA ne prospérera pas si seules quelques entreprises méga-riches parviennent à garder cette technologie ou à décider comment elle est utilisée. Mais ce boom de l’open source est précaire, et si Big Tech décide de fermer boutique, une ville en plein essor pourrait devenir un marigot. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

Ce n’était pas Google I/O – c’était Google AI

Tout ce qui concerne la vie à l’ère de l’IA est un peu déroutant et bizarre. Nulle part cela n’a été plus apparent qu’à Google I/O, la conférence annuelle de l’entreprise présentant ce sur quoi elle travaille, et le salon de cette année était entièrement consacré à l’IA.

Lorsque le PDG de Google, Sundar Pichai, est monté sur scène plus tôt cette semaine, il s’est lancé directement dans la façon dont l’IA est dans tout ce que l’entreprise fait maintenant, indiquant assez clairement que l’IA elle-même est désormais le produit principal, ou du moins, l’épine dorsale de celui-ci.

Mat Honan, notre rédacteur en chef, est allé voir le Big Google AI Show. Malgré les démos impressionnantes, il est finalement parti avec un profond sentiment de malaise. Lisez son histoire pour savoir pourquoi.