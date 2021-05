IA, offre Shopify, prototype Starline

L’événement de cette année a été assez léger sur les annonces de matériel – pas de grand dévoilement ni d’actualisation de ses téléphones Pixel ou de ses haut-parleurs domestiques. Il a cependant annoncé quelques mises à jour de produits existants.

Plus particulièrement, Google a déclaré qu’il dispose désormais d’un énorme 3 milliards d’appareils Android actifs, dans le monde, bien en avance sur Réclamation d’Apple de 1 milliard d’iPhones. Cependant, les appareils Android sont très différents en termes de version de la plate-forme qu’ils exécutent, certains ne reposant que sur le code open-source de base et d’autres s’appuyant sur des applications et des skins personnalisés émis par les fabricants de matériel et les opérateurs.

La société a annoncé sa dernière mise à jour du système d’exploitation appelée Android 12, qui fonctionne sur un temps processeur du serveur réduit de 22%, ce qui signifie essentiellement « tout est plus rapide », a déclaré le vice-président de Google pour Android et Google Play, Sameer Samat.

Les dirigeants de Google ont déclaré qu’il combinait Wear, la plate-forme logicielle de technologie portable de Google, avec le logiciel Tizen de Samsung. Il visera à rationaliser le système d’exploitation smartwatch pour la plate-forme Android, ainsi que des temps de chargement plus rapides et une amélioration de la durée de vie de la batterie.

La société a également annoncé qu’elle proposerait l’application YouTube Music pour Wear OS plus tard cette année.

Le PDG de Fitbit, James Park, a déclaré que Google Wear inclurait des fonctionnalités populaires de Fitbit telles que le suivi des progrès sains avec des plans pour plus. La société mère de Google Alphabet a finalement clôturé son acquisition de 2,1 milliards de dollars de la société de suivi de la condition physique en janvier, après que les régulateurs ont mis plus d’un an pour signer l’accord proposé.

«À l’avenir, nous créerons des montres intelligentes haut de gamme basées sur Wear qui combine le meilleur de l’expertise de Fitbit dans le domaine de la santé avec les capacités de calcul ambiant de Google», a déclaré Park, faisant référence à l’objectif de Google de placer l’informatique dans tous les espaces.