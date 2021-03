Créée par la société Hong-Kongaise Hanson Robotics en 2016, Sophia est devenue une sensation virale au fil des ans. Le robot incroyablement réaliste, capable de mener des conversations naturelles et de faire des mouvements et des expressions faciales complexes, a fait des apparitions lors de nombreuses conférences et autres événements au cours des cinq dernières années. En 2017, l’Arabie saoudite lui a accordé la citoyenneté. Dans une interview de la même année, le robot a déclaré qu’à l’avenir, les robots deviendraient « Compagnons animés numériquement, assistants humanoïdes, amis, assistants et tout le reste. »

