IA et soins de santé : faut-il s’inquiéter ?

UN Sondage Pew Research ont découvert que 6 adultes américains sur 10 se sentiraient mal à l’aise si leur propre prestataire de soins de santé s’appuyait sur l’intelligence artificielle (IA) pour diagnostiquer une maladie et recommander des traitements. Mais la réalité est que l’IA a fait son entrée dans le domaine de la santé et du bien-être, et certains médecins exploitent déjà sa puissance et son potentiel.

Yahoo News s’est entretenu avec Marzyeh Ghassemi, professeur adjoint à l’Institut d’ingénierie et de science médicale du MIT, et James Zou, professeur adjoint de science des données biomédicales à l’Université de Stanford, pour en savoir plus sur l’intersection de l’IA et des soins de santé – ce qui est actuellement possible, ce qui se profile à l’horizon et quels pourraient être les inconvénients.

Qu’est-ce qui est actuellement possible ?

Voici quelques exemples de ce que l’IA peut faire dès maintenant.

Faire des diagnostics et des évaluations. « [There are] plus de 500 algorithmes et dispositifs d’IA médicale qui ont été approuvés par la FDA aux États-Unis et qui peuvent désormais être utilisés sur les patients. Et beaucoup de ces algorithmes aident essentiellement les cliniciens à établir de meilleurs diagnostics et de meilleures évaluations des patients », a déclaré Zou. En utilisant l’IA pour effectuer des tâches telles que l’évaluation d’images médicales, les cliniciens sont en mesure de supprimer certains des travaux manuels les plus exigeants en main-d’œuvre.

Faites des pronostics. Alors que de nombreux modèles d’IA actuels visent à aider à diagnostiquer les patients, Ghassemi a déclaré avoir également vu certains modèles se développer qui peuvent aider à prédire la progression d’une maladie ou le développement de complications possibles d’une maladie.

Simplifiez les informations médicales pour les patients. « Une grande partie de la terminologie et des concepts médicaux peuvent être assez compliqués », a déclaré Zou. « L’un des projets que nous avons réalisés consiste à utiliser ChatGPT pour prendre les formulaires de consentement médical, qui sont horriblement difficiles à lire, puis à les simplifier afin qu’une personne ayant un niveau de lecture de huitième année puisse les lire. »

Que pourrait faire l’IA à l’avenir ?

Et il pourrait y avoir encore plus d’utilisations à l’horizon. Voici ce que l’IA pourrait faire à l’avenir.

Organiser les données de soins de santé. Zou a déclaré qu’un grand défi réside dans le fait que les données provenant de différents hôpitaux, y compris les dossiers de santé électroniques, ne peuvent pas être échangées facilement. L’IA pourrait y contribuer. « Si vous êtes un patient et que vous allez dans différents hôpitaux, il arrive souvent que les hôpitaux ne se parlent pas très bien. Et c’est un domaine dans lequel ces algorithmes d’IA, potentiellement les modèles de langage, pourraient rendre les choses beaucoup plus faciles.

Prévoyez les mauvais résultats. L’IA pourrait également aider à identifier les patients à risque afin qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin le plus tôt possible, ce qui pourrait contribuer à lutter contre le taux de morbidité et de mortalité maternelles aux États-Unis. résultats pour les femmes. Nous pourrions alors peut-être alerter les équipes soignantes qu’elles font de mauvais choix en matière de soins de santé pour les femmes, ou nous pourrions consacrer des ressources supplémentaires aux femmes enceintes au moment où elles en ont le plus besoin », a déclaré Ghassemi.

Améliorer les prévisions de réponse au traitement. Pour les maladies chroniques telles que la dépression, dans de nombreux cas, un clinicien devra peut-être faire une « estimation éclairée » quant au médicament ou au traitement qui fonctionnerait le mieux pour un patient individuel. Ghassemi a déclaré que l’IA pourrait aider les cliniciens à prendre de meilleures décisions en tenant compte de contraintes telles que le poids ou le sexe, qui peuvent affecter la façon dont un patient métabolise certains médicaments.

Développer de nouveaux médicaments. « Il existe tout un pipeline dans lequel l’IA peut être utilisée à un stade précoce pour nous aider à découvrir de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, de nouveaux antibiotiques », a déclaré Zou.

Le côté effrayant de l’IA dans les soins de santé

« Le danger, je pense, n’est pas qu’il devienne un robot tueur et vienne après vous. Le danger est que cela reproduise les mauvais soins que vous recevez déjà actuellement, ou les exacerbe », a déclaré Ghassemi.

« Nous formons essentiellement des systèmes d’apprentissage automatique pour qu’ils fassent ce que nous faisons, et non ce que nous pensons faire ou espérons faire. Et dans le domaine des soins de santé, si vous entraînez naïvement des modèles d’apprentissage automatique à faire ce que nous faisons actuellement, vous obtenez des modèles qui fonctionnent beaucoup, beaucoup plus mal pour les femmes et les minorités.

Un appareil piloté par l’IA, par exemple, niveaux d’oxygène dans le sang surestimés chez les patients à la peau plus foncée, entraînant un sous-traitement de l’hypoxie (carence en oxygène). UN Une étude de 2019 a révélé que un algorithme utilisé pour prédire les besoins en soins de santé de plus de 100 millions de personnes était biaisé au détriment des patients noirs. « L’algorithme s’est appuyé sur les dépenses de santé pour prédire les besoins futurs en matière de santé. Mais avec un accès historiquement réduit aux soins, les patients noirs dépensaient souvent moins. En conséquence, les patients noirs devaient être beaucoup plus malades pour se voir recommander des soins supplémentaires dans le cadre de l’algorithme », a rapporté NPR.

La National Eating Disorders Association a également fait la une des journaux après que son nouveau chatbot IA, Tessa, ait conseillé aux utilisateurs de compter les calories et de mesurer la graisse corporelle, obligeant l’organisation à supprimer le chatbot des mois après avoir licencié ses employés de ligne téléphonique humaine.

« Je pense que le problème est que lorsque vous essayez naïvement de remplacer les humains par l’IA dans les établissements de soins de santé, vous obtenez de très mauvais résultats », a déclaré Ghassemi. « Vous devriez le considérer comme un outil d’augmentation et non comme un outil de remplacement. »

Comment pouvons-nous atténuer les méfaits potentiels de l’IA sur la santé ?

Les dirigeants de l’industrie technologique ont publié une déclaration d’une phrase en mai affirmant que « l’atténuation du risque d’extinction dû à l’IA devrait être une priorité mondiale, aux côtés d’autres risques à l’échelle sociétale tels que les pandémies et la guerre nucléaire ». Dans le domaine des soins de santé, Ghassemi et Zou ont fait quelques suggestions sur les mesures qui pourraient être prises pour réduire les éventuels méfaits posés par l’IA.