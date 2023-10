IA et protège-dents intelligents : la nouvelle ligne de front dans la lutte contre les lésions cérébrales | Sean Ingle

Il y avait un spectateur caché du match de NFL entre les Ravens de Baltimore et les Titans du Tennessee dimanche à Londres : l’intelligence artificielle. Aussi fou que cela puisse paraître, les ordinateurs ont désormais appris à identifier automatiquement les impacts de tête sur le terrain dans la NFL, en utilisant plusieurs angles vidéo et l’apprentissage automatique. Ainsi, un processus qui prendrait 12 heures – pour chaque match – se fait désormais en quelques minutes. Le résultat? Après chaque week-end, les équipes reçoivent une liste des joueurs touchés et à quelle fréquence.

Cette magie technologique a naturellement un objectif plus profond. Au cours du petit-déjeuner, le médecin-chef de la NFL, Allen Sills, a expliqué comment cela contribuait à réduire les impacts à la tête et à stimuler l’innovation en matière d’équipement.

Les joueurs qui connaissent des chiffres élevés peuvent, par exemple, apprendre de meilleures techniques. Pendant ce temps, neuf quarterbacks de la NFL et 17 joueurs de ligne offensive portent des casques spécifiques à leur position, qui sont nettement plus rembourrés dans les zones où ils subissent le plus d’impacts.

Quelle peut être la prochaine étape ? Obtenir des capteurs précis dans les casques, afin que la force de chaque plaquage puisse également être estimée, est un domaine d’intérêt. Tout comme l’utilisation de biomarqueurs, tels que la salive et le sang, pour mieux comprendre quand ramener les joueurs blessés à l’action.

Si cela n’est pas assez impressionnant, ce week-end, le rugby à XV est devenu le premier sport à adopter la technologie de protège-dents intelligent, qui signale les gros « succès » en temps réel. À partir de janvier, chaque fois qu’un joueur d’élite subit un impact lors d’un plaquage ou d’un ruck dépassant un certain seuil, il sera automatiquement retiré pour une évaluation du traumatisme crânien par un médecin.

Il n’est pas étonnant que le Dr Eanna Falvey, médecin-chef de World Rugby, qualifie cela de « changeur de jeu » en identifiant potentiellement bon nombre des 18 % de commotions cérébrales qui ne se révèlent désormais qu’après un match.

Des protège-dents intelligents. IA. Biomarqueurs. C’est la nouvelle ligne de front dans la lutte contre les lésions cérébrales dans le sport. Une telle technologie est née d’une nécessité médicale, éthique et juridique, surtout lorsque l’on entend les terribles histoires d’anciens joueurs et que l’on voit les poursuites judiciaires auxquelles la NFL et World Rugby ont fait face. Mais ils nous conduisent également vers une expérience de réflexion intéressante : que peuvent-ils signifier pour le sport dans les dix ou vingt prochaines années ?

Prenez la boxe. Si un protège-dents intelligent peut signaler qu’un combattant a été frappé avec un coup de poing si fort qu’il a 90 % de chances de provoquer une commotion cérébrale, ce combat ne devrait-il pas être arrêté immédiatement ? Si non, pourquoi pas ? Bien sûr, les boxeurs connaissent les risques liés à la montée sur le ring. Mais une telle technologie ajouterait une dynamique totalement différente – pour le combattant et pour l’organisme de sanction. Le statu quo pourrait-il vraiment tenir lorsqu’un médecin indépendant est alerté en temps réel d’une éventuelle lésion cérébrale lors d’une bagarre ?

Cependant, une chose devient claire en discutant avec le Dr Ross Tucker, consultant scientifique et en recherche pour World Rugby : nous ne faisons encore qu’effleurer la surface en ce qui concerne la manière dont les protège-dents intelligents et d’autres technologies pourraient rendre le sport plus sûr.

Dans l’état actuel des choses, World Rugby ajoute la force G et l’accélération rotationnelle d’une frappe pour déterminer quand retirer automatiquement un joueur pour un HIA. Au cours des prochaines années, l’organisme souhaite améliorer sa capacité à identifier les impacts ayant une signification clinique – ce qui impliquera également d’examiner d’autres facteurs, tels que la durée et la direction de l’impact.

« Imaginez que dans le futur, nous puissions comprendre que quatre impacts supérieurs à 40G créent le même risque de blessure qu’un impact supérieur à 90G », explique Tucker. « Ou que trois en 15 minutes, quelle que soit leur ampleur, augmentent le risque de la même manière qu’un à 70G. Il y a tellement de questions que nous pouvons commencer à poser.

Il existe ensuite la possibilité d’utiliser le protège-dents intelligent pour suivre la charge au fil du temps. « C’est une chose d’aider à identifier les commotions cérébrales », dit-il. « C’en est une tout autre de dire que cela va permettre aux entraîneurs et aux joueurs de suivre exactement le nombre d’impacts importants à la tête qu’ils subissent au cours d’une carrière – en particulier avec toute l’attention portée aux risques pour la santé à long terme. S’ils parviennent à gérer cette charge, en particulier lors de l’entraînement, cela présente des avantages en termes de performances et de bien-être.

World Rugby ajoute la force G et l’accélération rotationnelle d’une frappe pour déterminer quand retirer automatiquement un joueur pour un HIA. Photographie : Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images

Pendant ce temps, de nouvelles recherches sur la boxe menées par le groupe de recherche sur les impacts à la tête, les lésions cérébrales et les traumatismes de l’Université d’Exeter font à nouveau allusion aux dangers – et aux difficultés – des sports de combat et de collision.

Leurs universitaires ont fait participer 18 boxeurs amateurs à une série d’essais – comprenant trois rounds de boxe et un temps équivalent à frapper des coussinets et à s’asseoir, puis ont examiné ce qui est arrivé au flux sanguin cérébral de chaque boxeur après chaque essai. Même si aucun des combattants n’a subi de commotion cérébrale, les résultats restent inquiétants.

Comme le dit le Dr Bert Bond, qui a dirigé la recherche : « Il y avait une altération de la capacité à réguler le flux sanguin cérébral – même chez les boxeurs en bonne santé – et l’ampleur de ce changement était associée au nombre de fois où le boxeur était frappé dans le corps. tête. »

En d’autres termes, même si les combattants se sentaient bien et n’avaient pas absorbé les coups violents, leur neurophysiologie avait changé à cause des coups sub-commotionnels. « Cela montre que si nous ne franchissons pas le seuil des commotions cérébrales, cela ne veut pas dire que tout va bien », déclare Bond, qui a déjà fait des recherches sur le football féminin pour l’UEFA.

Bonds, d’ailleurs, passe son temps à rechercher des expositions liées au mode de vie qui augmenteront le risque de démence. « Et l’une de ces expositions concerne le nombre de fois où vous êtes frappé à la tête au cours de votre vie », dit-il.

C’est un message brutal, en particulier pour ceux d’entre nous qui aiment les sports dont les dangers sont plus évidents aujourd’hui qu’il y a dix ans. Mais même si ces risques ne disparaîtront jamais, on peut espérer que cette technologie émergente parviendra au moins à les atténuer.