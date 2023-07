IA et finances personnelles : est-ce que ça s’additionne ?

Si vous recherchez un moyen simple et rapide de gérer vos finances personnelles, l’intelligence artificielle (IA) pourrait vous aider en servant d’assistant financier virtuel. Il peut vous aider à payer vos factures, à économiser ou à investir de l’argent, à analyser vos dépenses et même à vous donner des conseils pour vous aider à améliorer votre crédit.

Cependant, l’IA est encore expérimentale, sujette aux erreurs, et beaucoup la considèrent comme potentiellement dangereuse. Bien que la technologie de l’IA soit sans doute la plus grande avancée technologique de notre génération, elle a peut-être encore du chemin à parcourir avant de pouvoir servir d’outil de gestion financière fiable.

IA ET FINANCE : ÇA COMPTE ?

L’IA s’est avérée extrêmement utile pour un certain nombre d’applications pratiques, notamment :

rédaction;

conception graphique;

montage vidéo;

programmation informatique; et

le design du jeu.

Ce n’est pas seulement un outil pour les créateurs, cependant. Les programmes d’IA comme ChatGPT d’Open AI peuvent offrir des conseils financiers, des analyses de marché et plus encore.

Un certain nombre d’applications de gestion financière et de budgétisation sont également en cours de développement avec des systèmes d’IA intégrés pour améliorer l’expérience des utilisateurs et fournir des informations plus détaillées sur leurs finances.

Par exemple, RBC a récemment lancé son programme NOMI Insights AI pour aider les clients. Selon la banque, NOMI Insights vise à fournir aux clients des alertes, des rappels et des informations financières. BMO utilise l’IA dans certains de ses outils de placement pour aider à conseiller certains de ses clients.

L’intégration de l’IA dans les applications financières peut créer une meilleure expérience utilisateur en offrant des informations, des conseils et des alertes personnalisés que les clients auraient traditionnellement besoin de demander à leurs comptables.

INCONVENIENTS ET LIMITES DE L’UTILISATION DE L’IA POUR LES FINANCES PERSONNELLES

Alors que des programmes comme NOMI montrent beaucoup de potentiel et de promesses, la technologie de l’IA comporte certains risques inhérents qui n’ont pas encore été complètement résolus. Voici quelques risques liés à l’utilisation de l’IA pour vous aider à gérer vos finances.



1. Une éducation financière limitée

Le ChatGPT d’Open AI a été formé à l’origine en utilisant une grande profondeur de connaissances humaines jusqu’en 2021. Récemment, GPT-4 et Bing Chat ont reçu un accès Internet, leur permettant d’accéder à toutes les dernières nouvelles et données.

Malgré cela, GPT-4 et Bing Chat sont toujours sujets aux erreurs, même lorsqu’on leur pose des questions simples. Par exemple, un avocat a récemment utilisé ChatGPT pour l’aider à rédiger une affaire juridique, et l’IA a fait référence à des affaires judiciaires complètement fausses qu’elle a inventées pour s’acquitter de cette tâche.

Les IA utilisées pour développer des systèmes comme NOMI Insights AI de RBC n’ont généralement pas accès à Internet. Au lieu de cela, ce sont des modèles d’IA vierges formés sur des informations spécifiques qui leur sont fournies par leurs créateurs.

Si les créateurs n’étaient pas approfondis dans leur formation et ne continuaient pas à fournir de nouvelles informations à l’IA, l’IA pourrait commencer à générer de fausses suggestions ou des données inexactes.



2. Problèmes de confidentialité

Avant d’ouvrir Bing Chat et de lui demander de vous aider avec des problèmes personnels, rappelez-vous que chaque question que vous posez est enregistrée. Cela vaut également pour ChatGPT d’Open AI. En s’inscrivant pour utiliser leurs services d’IA, tous les clients doivent signer une renonciation pour la collecte de données, car elle est utilisée pour former davantage l’IA.

Les programmes d’IA développés par des entreprises privées peuvent également avoir des termes similaires. Plus vous posez de questions à l’IA, plus les entreprises obtiendront d’informations sur vous.



3. Manque d’émotion et de jugement humain

L’IA est loin de développer et d’exprimer une véritable émotion humaine, elle ne peut donc pas toujours fournir un jugement humain. Les conseils que vous obtiendrez de l’IA des finances personnelles ne tiendront pas toujours compte de vos émotions personnelles, ce qui signifie que les conseils qu’elle donne peuvent tout simplement ne pas convenir.



4. Biais algorithmique

Les modèles d’IA sont programmés sur un ensemble de données spécifique qui leur est fourni par leurs développeurs. Cela signifie que l’IA est limitée par ce qu’elle sait. Certains créateurs peuvent sciemment (ou inconsciemment) créer des biais au sein de l’IA, l’empêchant de fournir des conseils financiers équilibrés.



5. Conformité réglementaire

Les autorités de réglementation financière modifient fréquemment les lois et réglementations concernant les produits financiers, les investissements et plus encore. Si l’IA ne reçoit pas les informations mises à jour ou les traite de manière incorrecte, elle pourrait vous faire enfreindre les règles par inadvertance.

DEVRIEZ-VOUS UTILISER DES OUTILS D’IA POUR VOS FINANCES PERSONNELLES ?

Je pense que les outils d’intelligence artificielle peuvent grandement améliorer l’expérience utilisateur sur les applications de finances personnelles et peuvent offrir des idées et des conseils intéressants. Cependant, je ne compterais pas entièrement sur eux.

N’oubliez pas que l’IA fait souvent des erreurs, vous devez donc toujours revérifier les données par vous-même pour vous assurer de leur exactitude. Concernant les conseils financiers proposés par AI, je vous recommande de les prendre avec des pincettes.

Bien que l’IA présente de nombreux avantages inestimables, elle est loin de remplacer un conseiller financier humain et doit être considérée comme l’un des nombreux outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à gérer vos finances.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.