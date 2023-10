En 2023, les grandes banques d’investissement se tournent vers la technologie (au moins les infrastructures technologiques) et BNP Paribas ne fait pas exception. La banque basée à Paris a publié aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre et, dans la présentation qui l’accompagne, elle a déclaré que la technologie était « au cœur » de sa stratégie intitulée GTS (« Growth Technology Sustainable » 🌱) pour 2025. Deux domaines clés de cette stratégie sont l’infrastructure cloud et Expérimentation de l’IA.

Aujourd’hui, seulement 43 % des applications de BNP sont dans le cloud. L’objectif d’ici deux ans est de porter ce chiffre à 60 %, avec plus de 15 000 employés certifiés cloud. Dans le domaine de l’IA, la banque avait pour objectif de doubler le nombre de mises en œuvre de l’IA et semble sur la bonne voie pour y parvenir. BNP compte actuellement plus de 700 cas d’utilisation de l’IA et travaille sur environ 300 autres, dont 26 tirant parti de l’IA générative. Elle prétend également être la première banque européenne (sixième au niveau mondial) pour le recrutement de talents en IA.

Recevez le café du matin dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici.

Le recrutement dans le secteur technologique stagne en moyenne dans le secteur bancaire, mais la BNP semble se montrer plus prudente. Sur ses 4 523 ouvertures actuelles, 779 sont dans le domaine technologique. 195 d’entre eux mentionnent le cloud, 335 l’IA. Le salaire des techniciens de la BNP aurait également augmenté ; sur Niveaux.pour infola rémunération moyenne des ingénieurs logiciels aux États-Unis et en Europe est passée de 81,6 000 $ en 2022 à 88,2 000 $ en 2023.

Les ingénieurs semblent aimer travailler chez BNP plus que la plupart des autres. Sur Glassdoor, la banque a une note moyenne de 3,8 étoiles, mais les technologues lui donnent une note de 4,1. Pour les premiers technologues à distance, cela va même à l’encontre de la norme actuelle de l’industrie de plus de 3 jours de présence au bureau en demandant à ses employés de venir seulement 50 % du temps. Cependant, cela devient de plus en plus strict dans surveiller la fréquence à laquelle ses employés sont à leur bureau.

Cliquez ici pour créer un profil sur eFinancialCareers. Rendez-vous visible auprès des recruteurs qui recrutent pour les meilleurs postes dans les domaines de la technologie et de la finance.

Vous avez une histoire confidentielle, une astuce ou un commentaire que vous aimeriez partager ? Contact : +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp ou messagerie vocale). Télégramme : @SarahButcher. Cliquez ici pour remplir notre formulaire anonyme, ou envoyez un e-mail à [email protected]. Signal également disponible.

Soyez indulgents avec nous si vous laissez un commentaire en bas de cet article : tous nos commentaires sont modérés par des êtres humains. Parfois, ces humains peuvent être endormis ou éloignés de leur bureau. Votre commentaire peut donc mettre un certain temps à apparaître. Finalement, ce sera le cas – à moins que ce ne soit offensant ou diffamatoire (auquel cas ce ne sera pas le cas.)