I-League Champs Punjab FC obtient la promotion ISL après avoir rempli les critères de licence

La promotion du RoundGlass Punjab FC, champion de la I-League, dans la Super League indienne de haut niveau a été confirmée jeudi après que le club a obtenu les critères de licence requis de la Fédération indienne de football (AIFF).

Le comité des licences de club de l’AIFF, qui s’est réuni par vidéoconférence jeudi, a accordé au Punjab FC la licence Premier 1 qui est requise pour jouer dans l’ISL.

Le Punjab FC est devenu champion de la I-League 2022-23 et ils figureront désormais dans l’ISL 2023-24. Le club a vu le jour après que RoundGlass Sports Pvt Ltd. a finalisé l’acquisition de l’ancien Minerva Punjab FC en avril 2020 et l’a renommé RoundGlass Punjab FC.

« Des licences ICLS Premier 1 ont été accordées au Mumbai City FC, à l’ATK Mohun Bagan FC, au FC Goa, au Jamshedpur FC, au Bengaluru FC, au Chennaiyin FC, à l’Odisha FC, au Kerala Blasters FC et au Punjab FC », a déclaré l’AIFF dans un communiqué.

« Le Punjab FC, sur la base d’être les champions de la Hero I-League lors de la saison 2022-23, a été promu au Hero ISL 2023-24 après avoir obtenu la licence Premier 1 », a-t-il ajouté.

Les clubs ISL – NorthEast United FC, Hyderabad FC et East Bengal FC – n’ont pas réussi à obtenir de licences en raison de plusieurs échecs des critères «A».

Le système de licence des clubs indiens est un processus annuel par lequel les clubs obtiennent la licence obligatoire pour participer aux compétitions de clubs nationales et AFC pour chaque saison.

En vertu des dernières réglementations, les clubs ISL sont tenus de demander une licence «ICLS Premier 1», ce qui leur permettrait de participer à toutes les compétitions de clubs de l’AFC (sous réserve de qualification sur le mérite sportif) et à l’ISL.

Les clubs de la I-League sont tenus de demander une licence «ICLS Premier 2», qui leur permettrait de participer à la Coupe AFC (sous réserve de qualification sur le mérite sportif) et à la I-League.

Douze clubs avaient demandé une licence Premier 1 pour le processus de licence de club 2023-24.

Auparavant, la Confédération asiatique de football, sur demande officielle de l’AIFF, avait dispensé les clubs participants de remplir les critères des équipes de jeunes.

Le comité, qui s’est réuni sous la présidence de Girija Shanker Mungali, a également approuvé un déficit de dépenses par rapport au « Plan de développement du club des critères F10 » au cours de l’exercice 2021-22 en raison de la pandémie en cours, les clubs ayant fourni une déclaration pour dépenser le déficit. au cours des trois prochains exercices.

La Commission se réunira à nouveau pour statuer sur les candidatures « Licence Premier 2 ».

