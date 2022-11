I-League 2022-23 au coup d’envoi le 12 novembre

La saison de la I-League est de retour et débutera dans un lieu synonyme d’amour pour le beau jeu : Malappuram ! La ville où les fans se pressent dans les tribunes chaque fois qu’un match de football a lieu, assistera au match d’ouverture de la saison alors que les champions en titre du Gokulam Kerala FC et le finaliste de la saison dernière, le Mohammedan Sporting Club, s’affronteront.

Les deux dernières saisons ont vu la ligue se jouer dans les limites de la Bio Bubble, car tous les matchs ont été disputés à Kolkata, Kalyani et Naihati. Avec la levée des restrictions COVID, la I-League est à nouveau une affaire pan-indienne, puisque 12 clubs devraient jouer dans pas moins de 13 sites à travers le pays.

Gokulam Kerala jouera six de ses matchs à domicile au stade Payannad de Malappuram, Kerala, tandis que les cinq autres se joueront au stade EMS de Kozhikode, où ils ont déjà joué lors des campagnes précédentes. Le stade Bakshi de Srinagar fera également ses débuts en I-League, le Real Kashmir FC s’y déplaçant à partir de février.

La Deccan Arena d’Hyderabad et le Chhatrasal Stadium de New Delhi seront les deux autres stades de début de championnat cette saison pour le Sreenidi Deccan FC et le Sudeva Delhi FC, respectivement.

Pendant ce temps, la I-League retournera dans l’un de ses sites préférés, South Bombay, une fois de plus, le Kenkre FC organisant ses matchs à domicile dans l’emblématique Cooperage. À Delhi, le stade historique Ambedkar accueillera le Rajasthan United FC.

Parmi les autres clubs, Mohammedan Sporting opérera depuis le Kishore Bharati Krirangan, Kolkata, Churchill Brothers FC Goa depuis le stade Bambolim, Goa, Aizawl FC depuis le stade Rajiv Gandhi, Aizawl, RoundGlass Punjab depuis le stade Tau Devi Lal, à Panchkhula, tandis que les clubs Imphal NEROCA FC et TRAU FC opéreront à partir du stade Khuman Lampak.

“Il y a beaucoup d’excitation autour de la I-League cette saison, avec la ligue qui se déroulera à nouveau dans le format domicile et extérieur. Nous avons pris grand soin de garantir qu’environ 80% des matchs se joueront sous les projecteurs, ce qui montre à quel point la plupart de ces sites ont évolué », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran. “Je souhaite à tous les clubs le meilleur avant leur campagne. Que la meilleure équipe gagne.

« Nous nous engageons à ajouter de la valeur à la I-league en améliorant la qualité de la diffusion et la qualité globale du produit. Nous devons déjà commencer à travailler pour la prochaine saison en impliquant activement les clubs et nos partenaires marketing pour améliorer la proposition de valeur. La nouvelle direction est sérieuse au sujet d’une structure de ligue qui propulsera le football en Inde à un nouveau niveau.

VOIR la liste complète des correspondances





Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici