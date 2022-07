Hyundai N Vision 74 Concept est le rêve d’un designer réalisé

Plus tôt cette semaine, alors que je me promenais dans le centre de R&D de Hyundai à Namyang, à l’extérieur de Séoul, en Corée du Sud, avec un groupe d’autres journalistes, une voiture de course camouflée surbaissée est passée en silence et nous a arrêtés net. Il avait l’air sinistre et incroyablement cool, avec une silhouette en forme de coin et des détails futuristes visibles. Appelé le concept N Vision 74, Hyundai a maintenant dévoilé cette voiture lors de son événement N Day, et c’est probablement la voiture coréenne la plus cool jamais fabriquée.

Pour comprendre le N Vision 74, vous avez besoin d’un contexte historique. La première voiture de série de Hyundai était la Pony, qui a été conçue par le maître Giorgetto Giugiaro et dévoilée au Salon de l’automobile de Turin en 1974. Le Pony avait un style similaire à la Volkswagen Golf originale de la même année – également un design Giugiaro – mais avec une ligne de toit fastback beaucoup plus élégante et des détails plus sportifs. Pas aussi bien connu des masses, c’est que Hyundai a également lancé un superbe concept Pony Coupé à deux portes à Turin, également écrit par Giugiaro, bien qu’il ne s’agisse que d’un modèle de conception statique et que le concept ait finalement été perdu dans le temps.

Il y a quelques années, le chef du design de Hyundai, Sangyup Lee, et son équipe de designers ont découvert dans les archives de Hyundai des croquis et des plans qui concernaient une version de production jusque-là inconnue du coupé Pony. Cela aurait été une voiture de sport fantastique pour le Pony, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Hyundai n’avait pas de moteur adapté à la voiture, et l’analyse de rentabilisation n’était tout simplement pas là. Giugiaro a cependant adoré le design du Pony Coupe et a ensuite fait évoluer le Pony Coupe vers le DMC DeLorean. Lors de la révélation du concept, Lee a déclaré: “S’il vous plaît, ne dites pas qu’il y a une ressemblance avec la DeLorean, car nous l’avons fait en premier.” Ce n’est pas que la N Vision 74 ressemble ou copie une Golf ou une DeLorean – elle ressemble à un design Giugiaro. La N Vision 74 est une interprétation moderne du coupé Pony, réalisant le rêve de Giugiaro de ce qu’aurait pu être une voiture de sport Hyundai.

À 194,9 pouces de longueur, la N Vision 74 mesure environ 7 pouces de plus qu’une Lamborghini Aventador et elle est à peu près aussi haute qu’une Porsche 911, mais son empattement est presque aussi long que la Hyundai Ioniq 5. C’est un superbe mélange de queues de poney rétro et des détails modernes, la silhouette générale et la ligne de toit étant presque identiques à celles du coupé Pony. L’avant pointu est doté d’un séparateur profond et d’une calandre mince avec les phares pixel signature de Hyundai, qui sont également utilisés à l’arrière. Les ailes en boîte sont massivement évasées et ont de grandes entrées, et le kit d’effets de sol intenses comprend un diffuseur complexe et des jupes latérales profondes. Il y a des persiennes impressionnantes sur la lunette arrière, un grand aileron arrière, des roues de style turbosoufflante et une foule d’autres détails sympas. Elle ressemble à une voiture de course de Blade Runner, mais elle est aussi sobre et raffinée. Le design rétro est immédiatement apparent, mais le N Vision 74 se distingue également par ses propres mérites. Et ça a l’air encore mieux en personne.

Son groupe motopropulseur est tout aussi intéressant que son style. Le N Vision 74 est le dernier banc d’essai hautes performances de Hyundai, après les voitures basées sur Veloster comme le RM19 à moteur central et électrique RM20e. Mais le N Vision 74 est le premier à utiliser un groupe motopropulseur à pile à combustible à hydrogène, qui, selon Hyundai, est le plus avancé jamais conçu. Il y a une batterie de 72,4 kilowattheures avec une capacité de 800 volts et deux moteurs électriques, tous deux montés à l’arrière et fournissant une vectorisation précise du couple, ainsi qu’une pile à combustible de 85 kW avec une capacité de réservoir de 4,2 kg. Hyundai affirme que la voiture peut être alimentée uniquement par la configuration EV ou par le système complet de pile à combustible, et qu’elle dispose d’un système de refroidissement à trois canaux qui améliore les performances et l’efficacité.

La puissance totale est supérieure à 671 chevaux et 664 livres-pied de couple, pas tout à fait autant que le RM20e mais toujours assez bon pour propulser le N Vision 74 à une vitesse maximale de plus de 155 mph. Faire le plein de la voiture ne prend que 5 minutes et son autonomie dépasse 373 miles. Hyundai dit qu’il testera le N Vision 74 sur des circuits comme le Nürburgring, et les ingénieurs de N envisagent également d’ajouter un troisième moteur électrique sur l’essieu avant.

Hyundai affirme que la N Vision 74 restera un laboratoire roulant, influençant le développement des futures voitures de production et de course performantes de la marque. La société reste attachée aux groupes motopropulseurs à hydrogène, et ce concept contribuera à affiner et à améliorer cette technologie. Alors qu’officiellement, la N Vision 74 n’est qu’un concept et que Hyundai dit qu’elle n’a pas l’intention de mettre quoi que ce soit de semblable en production, si vous enlevez les morceaux de voiture de course et lui donnez le groupe motopropulseur EV de l’Ioniq 5, cela ferait un coupé de route très chaud , qui serait apparemment facile à concevoir et à concevoir pour la vente réelle. Comme le dit Lee, l’histoire et les tendances se répètent toujours, et il veut apporter le caractère du design des années 1970 au grand public. Quelle meilleure façon de le faire qu’avec un coupé de production à couper le souffle ?