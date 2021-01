SÉOUL / SAN FRANCISCO: Hyundai Motor Co a déclaré qu’il en était aux premières discussions avec Apple après que le Korea Economic Daily TV ait annoncé que les deux étaient en pourparlers pour coopérer sur les voitures électriques et les batteries, faisant grimper les actions de Hyundai de 24%.

« Apple et Hyundai sont en pourparlers mais ils en sont à un stade précoce et rien n’a été décidé », a déclaré Hyundai Motor dans un communiqué. La société n’a pas donné de détails sur la nature des discussions avec Apple et n’a pas précisé si la coopération impliquait des véhicules électriques.

Apple Inc a refusé de commenter.

En décembre, Reuters a annoncé que Apple allait de l’avant avec la technologie des voitures autonomes et avait pour objectif de produire dès 2024 un véhicule de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie révolutionnaire.

Les deux sociétés travaillent ensemble sur CarPlay, le logiciel d’Apple permettant de connecter des iPhones aux véhicules de divers constructeurs automobiles.

Le Korea Economic Daily TV a déclaré vendredi qu’Apple et Hyundai Motor Group étaient en train de négocier et que les entreprises devaient développer des batteries dans les usines de Hyundai ou de sa filiale Kia Motors Corp aux États-Unis.

Les actions de Hyundai Motor ont bondi de 23,8%, atteignant un sommet de plus de sept ans de 255 000 wons (232,56 $), tandis que le fabricant de pièces automobiles Hyundai Mobis Co Ltd a bondi de près de 30%.

Le marché plus large des KOSPI était en hausse de 1,9% à 0132 GMT.

(1 $ = 1096.5100 wons)