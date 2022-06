Hyundai Mobis lance un contrôleur de surveillance de la santé

La société sud-coréenne Hyundai Mobis, la branche pièces automobiles du groupe Hyundai Motor, a dévoilé un contrôleur de véhicule intégré avec des capacités de surveillance de la santé.

DE QUOI S’AGIT-IL

Surnommé Smart Cabin, le contrôleur comprend quatre capteurs : une caméra 3D qui capture la posture du conducteur, un capteur ECG monté sur le volant, un capteur d’écouteur pour mesurer les ondes cérébrales circulant autour des oreilles et un capteur HVAC pour mesurer la la température ou l’humidité et le niveau de dioxyde de carbone de la cabine. Il analyse ensuite les signes vitaux enregistrés, y compris la posture, la fréquence cardiaque et les ondes cérébrales.

Selon un communiqué de presse, l’appareil peut recommander à un utilisateur de passer en mode de conduite autonome si le capteur ECG détecte un niveau de stress élevé chez le conducteur. Le contrôleur a également la capacité d’ouvrir les fenêtres ou de passer en mode de circulation extérieure s’il trouve que le niveau de CO2 à l’intérieur est trop élevé.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Hyundai Mobis travaille au développement d’une technologie de sécurité qui se concentre davantage sur le conducteur que sur les performances du véhicule. Elle espère que sa dernière offre contribuera à faire du véhicule un « centre de bilan de santé mobile ».

La société prévoit de mettre à niveau la cabine intelligente pour ajouter plus de fonctionnalités, telles que la prévention du mal des transports, la gestion du stress et le blocage de la conduite en état d’ébriété. À l’avenir, on s’attend également à ce que le contrôleur puisse guider une voiture vers une salle d’urgence en cas d’urgence, comme un arrêt cardiaque.

LA GRANDE TENDANCE

Hyundai Mobis a mis au point des technologies biosanté ces dernières années pour promouvoir la sécurité publique. Le lancement de sa Smart Cabin fait suite à la sortie de M.Brain, le premier système de surveillance de la santé des conducteurs basé sur les ondes cérébrales développé par Hyundai Mobis. L’écouteur compatible smartphone peut avertir les conducteurs s’ils perdent leur attention pendant la conduite.

La société a également ajouté des fonctionnalités de surveillance de la santé à son offre de systèmes de cockpit. Appelé M.VICS, le système comprend un capteur ECG, une caméra de surveillance et une technologie de réduction du mal de voiture.

ENREGISTREMENT

“Notre principal avantage concurrentiel est la solution logicielle qui a été conçue pour appliquer les soins de santé à la mobilité et le contrôleur qui permet un contrôle intégré”, a déclaré Cheon Jae-seung, responsable de la division R&D de Hyundai Mobis.