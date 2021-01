SEOUL / SAN FRANCISCO: Les dirigeants du groupe Hyundai Motor Co sont divisés sur un éventuel rapprochement avec Apple Inc, certains suscitant des inquiétudes quant à devenir un fabricant sous contrat pour le géant américain de la technologie, ce qui atténue les perspectives d’un accord.

Hyundai a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était en pourparlers préliminaires avec Apple, mais n’a donné aucun détail. Les médias locaux ont déclaré que les entreprises discutaient d’une voiture électrique et d’une batterie.

Hyundai a refusé de commenter cette histoire. Apple a refusé de commenter.

Apple n’a jamais reconnu les discussions avec le constructeur automobile sur la construction de véhicules, et il n’était pas clair si de telles discussions étaient toujours actives. Le fabricant d’iPhone insiste généralement sur le secret strict de ses partenaires et fournisseurs potentiels sur les projets futurs ou les produits inédits.

Dans un appel aux résultats mardi dans lequel il a annoncé son meilleur bénéfice trimestriel en plus de trois ans, Hyundai n’a donné aucune mise à jour sur les négociations avec Apple ni indiqué s’ils restent actifs.

«Nous nous demandons comment le faire, qu’il soit bon de le faire ou non», a déclaré un dirigeant de Hyundai au courant des discussions internes sur le rapprochement avec Apple. «Nous ne sommes pas une entreprise qui fabrique des voitures pour les autres. Ce n’est pas comme si travailler avec Apple produirait toujours d’excellents résultats. »

Peu de détails sont connus sur les discussions entre les deux sociétés. Mais les personnes proches des discussions disent que les options envisagées incluaient Hyundai ou Kia agissant en tant que fabricant de véhicules conçus par Apple et vendus sous sa marque puissante et omniprésente.

Hyundai est traditionnellement connu pour sa réticence à travailler avec des étrangers, à fabriquer des moteurs, des transmissions et même sa propre acier en interne dans le cadre de sa chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée en tant que deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud. Bien que les actions de Kia et de Hyundai aient augmenté en raison des pourparlers, il existe une opposition considérable à devenir un fabricant sous contrat Apple, ce qui pourrait retarder tout accord avec le géant américain, ont déclaré ces personnes.

Apple et Hyundai ont entamé des discussions sur un partenariat automobile en 2018, lorsque l’effort d’Apple, connu sous le nom de «Projet Titan», était dirigé par Alexander Hitzinger, qui est maintenant un cadre de Volkswagen, a déclaré une personne familière avec le sujet. Mais les progrès ont été entravés par la réticence du constructeur sud-coréen à travailler avec des étrangers, a déclaré la personne.

Ces discussions n’ont pas été rapportées auparavant.

«Il est vraiment difficile (pour Hyundai) de s’ouvrir», a déclaré cette personne, ajoutant que la société sud-coréenne devrait vraisemblablement remplacer certains cadres pour éviter un choc culturel dans le cadre d’un partenariat avec Apple.

«Apple est le patron. Ils font leur marketing, ils font leurs produits, ils font leur marque. Hyundai est également le patron. Cela ne fonctionne pas vraiment », a déclaré la personne.

Le constructeur automobile sud-coréen a cependant une capacité excédentaire. La fabrication sous contrat l’aiderait à sécuriser son volume de production.

PAS COMME FOXCONN

Une autre personne familière avec le sujet a déclaré qu’Apple préférerait se procurer les principaux composants de sa propre conception – cadres, carrosseries, groupes motopropulseurs et autres pièces – à partir de divers endroits et compter sur Hyundai ou Kia pour un site d’assemblage final.

«Ils voudraient que ce soit aux États-Unis», a déclaré la deuxième personne.

Alors que les pourparlers en sont à un stade précoce, Hyundai Motor Group a «provisoirement décidé» qu’il voudrait que Kia s’associe à Apple, pas à Hyundai Motor, a déclaré un initié de Hyundai.

« Le Groupe craint que la marque Hyundai ne devienne juste le constructeur sous contrat d’Apple, ce qui n’aiderait pas Hyundai dans ses efforts pour construire une image plus premium avec sa marque Genesis », a déclaré l’initié. Kia évolue également plus rapidement en termes de voitures électriques et dispose d’une capacité de production disponible dans son usine de Géorgie aux États-Unis.

Un autre dirigeant de Hyundai a déclaré: «Les entreprises technologiques comme Google et Apple veulent que nous soyons comme (le fabricant de téléphones sous contrat) Foxconn.

«Une coopération peut dans un premier temps contribuer à rehausser l’image de marque de Hyundai ou Kia. Mais à moyen ou à long terme, nous ne fournirons que des coques pour les voitures, et Apple ferait le cerveau. »

Néanmoins, il existe de vastes domaines dont les deux sociétés pourraient bénéficier, notamment l’accès à la plate-forme de voiture électrique de Hyundai et à ses fournisseurs, tels que les fabricants de batteries, ainsi que l’accès à la pile et au logiciel de véhicules autonomes d’Apple, a déclaré Park Chul-wan, un Sud-Coréen. expert en batterie et professeur à l’Université Seojeong.

«Hyundai serait plus qu’une simple Foxconn», a-t-il déclaré.