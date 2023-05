Hyundai et LG annoncent une usine en Géorgie pour construire des batteries pour véhicules électriques – NBC New York

Hyundai Motor Group et LG Energy Solution ont annoncé jeudi qu’ils construiraient une usine de batteries électriques de 4,3 milliards de dollars dans le cadre de la nouvelle usine d’assemblage de véhicules électriques de Hyundai dans le sud-est de la Géorgie.

Les entreprises se partageront l’investissement et commenceront la production dès la fin de 2025.

Le PDG de Hyundai Motor Co., Jaehoon Chang, a déclaré dans un communiqué que l’usine de batteries « créerait une base solide pour diriger la transition mondiale vers les véhicules électriques », expliquant que la société souhaitait accélérer ses efforts pour produire des véhicules Hyundai et Kia électrifiés en Amérique du Nord.

« Hyundai Motor Group se concentre sur ses efforts d’électrification pour assurer une position de leader dans l’industrie automobile mondiale », a déclaré Chang.

Le constructeur automobile sud-coréen a déclaré qu’en 2022, il investirait 5,5 milliards de dollars pour assembler des véhicules électriques et des batteries à Ellabell, juste à l’ouest de Savannah. Le site est censé avoir 8 100 employés et devrait commencer à produire des véhicules en 2025.

Garrison Douglas, un porte-parole de Kemp, a déclaré que l’usine de batteries de 3 000 emplois ferait partie des 8 100 emplois globaux et que l’investissement de 4,3 milliards de dollars ferait partie du total de 5,5 milliards de dollars précédemment annoncé.

L’usine Hyundai/LG est censée être en mesure de fournir des batteries pour 300 000 véhicules électriques par an, ce qui correspond à la production initiale prévue de l’usine d’assemblage de véhicules voisine. Hyundai a déclaré que l’usine de Géorgie pourrait plus tard s’agrandir pour construire 500 000 véhicules par an.

« C’est exactement ce que nous avions envisagé lorsque la Géorgie a débarqué la Hyundai Metaplant en mai de l’année dernière, et ce projet est la dernière étape sur la voie de la Géorgie pour devenir la capitale nationale des véhicules électriques », a déclaré le gouverneur Brian Kemp, un républicain, dans un déclaration.

En plus des usines d’assemblage et de batteries, les fournisseurs de pièces automobiles se sont engagés à investir plus de 2 milliards de dollars et à embaucher 4 800 personnes dans la région autour du site Hyundai.

Les annonces font partie d’une ruée vers les véhicules électriques et les batteries à travers les États-Unis. En vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, les véhicules électriques doivent être assemblés en Amérique du Nord, et un certain pourcentage de leurs pièces de batterie et de leurs minéraux doit provenir d’Amérique du Nord ou d’un partenaire de libre-échange américain pour être admissible à un crédit d’impôt complet de 7 500 $ pour les véhicules électriques.

Actuellement, aucun véhicule Hyundai ou Kia n’est admissible au crédit d’impôt.

« Les incitations manufacturières de l’IRA continuent d’apporter des emplois et des investissements en Géorgie », a déclaré le sénateur démocrate américain Jon Ossoff de Géorgie dans un communiqué. « Mon objectif reste de faire de la Géorgie le leader mondial de la production d’énergie de pointe.

LG a déclaré qu’il s’agirait de sa septième usine de batteries en activité ou en construction aux États-Unis, affirmant qu’elle concentrait ses efforts pour développer la production dans le pays, dans un exemple de la façon dont les incitations fédérales attirent les fabricants.

Il s’agit de la deuxième grande usine de batteries électriques que Hyundai s’associe pour construire en Géorgie. Hyundai et SK On, une unité du groupe sud-coréen SK, ont annoncé en décembre qu’ils investiraient conjointement 4 à 5 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine au nord-ouest d’Atlanta qui fournirait des batteries électriques pour les véhicules électriques Hyundai et Kia assemblés aux États-Unis. , à Cartersville, devrait commencer la production en 2025 et employer environ 3 500 personnes.

Hyundai aura besoin de batteries pour plus que des véhicules fabriqués à Ellabell. La société assemble déjà des véhicules électriques dans son usine de Montgomery, en Alabama, et a annoncé en avril qu’elle commencerait à assembler son grand SUV électrique Kia EV9 dans l’usine Kia de West Point, en Géorgie.

Le partenariat avec LG et SK diversifiera également la base de fournisseurs de Hyundai, offrant au constructeur automobile plus d’un fabricant de batteries auprès duquel acheter.

Étant donné que l’usine de batteries fait partie du complexe global de Hyundai, Douglas a déclaré qu’aucune incitation supplémentaire ne serait offerte.

L’État de Géorgie et les gouvernements locaux ont déjà promis 1,8 milliard de dollars en allégements fiscaux et autres incitations. C’est le plus gros paquet de subventions qu’un État américain ait jamais promis à une usine automobile, selon Greg LeRoy, directeur exécutif de Good Jobs First, un groupe sceptique quant aux subventions aux entreprises privées.