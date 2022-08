Hyundai et Kia rappellent près de 300 000 VUS pour des risques d’incendie liés à l’attelage de remorquage

Lorsque les constructeurs automobiles émettent des rappels pour des véhicules actuellement en production, ils peuvent également émettre une ordonnance d’arrêt de vente, qui interrompt les ventes jusqu’à ce qu’une solution puisse être mise en œuvre. C’est le cas du dernier rappel couvrant des centaines de milliers de VUS Hyundai et Kia.

Hyundai et Kia ont émis des rappels pour le Hyundai Palisade 2020-2022 et le Kia Telluride 2020-2022. Les rappels sont distincts pour chaque constructeur automobile, mais les véhicules partagent bon nombre des mêmes composants sous-jacents. Environ 245 000 Palisades et 36 000 Tellurides sont inclus dans ces rappels, mais le rappel se concentre principalement sur un crochet de remorquage accessoire, dont tous les véhicules ne sont pas équipés. Cependant, pour déterminer exactement où tous ces attelages de remorquage sont, les rappels affecteront tous les véhicules produits pour les années modèles susmentionnées.

Selon le rappeler des documents déposé auprès de la NHTSA, le problème provient d’une carte de circuit imprimé qui fait partie de l’ensemble d’attelage de remorquage. L’humidité et la contamination par des corps étrangers sur les cartes peuvent provoquer un court-circuit, ce qui augmente considérablement le risque d’incendie du véhicule. Les deux constructeurs automobiles ont reçu pour la première fois des rapports d’incendies de SUV provenant de l’arrière au début de 2021, mais aucun n’a reçu de rapports de blessures ou d’accidents.

Un remède n’est pas encore disponible, mais les deux constructeurs automobiles travaillent toujours pour déterminer la source des contaminants environnementaux qui ont motivé le rappel en premier lieu. Les deux équipementiers recommandent également aux clients de garer leurs véhicules loin des structures jusqu’à ce qu’une solution puisse être mise en œuvre. Selon Automotive News, une ordonnance d’interdiction de vente a été émise pour tous les véhicules encore dans l’inventaire d’un concessionnaire. Les propriétaires devraient commencer à recevoir des notifications de rappel par courrier de première classe en octobre.

Les représentants de Kia et Hyundai n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.