Hyundai et Kia mettront à jour leur logiciel après une vague de vols de voitures, certains du défi TikTok

Hyundai et Kia déploient des mises à jour logicielles pour endiguer une série de vols de voitures liés à un défi TikTok qui, selon les autorités, a conduit à au moins 14 accidents signalés et huit décès aux États-Unis.

Les mises à jour sont gratuites pour des millions de véhicules auxquels il manque un dispositif antivol clé, un problème qui a été exploité sur les réseaux sociaux et a conduit à un vol généralisé des voitures.

Le logiciel en cours de publication met à jour la logique du logiciel d’alarme antivol pour prolonger la durée du son de l’alarme de 30 secondes à une minute et nécessite que la clé soit dans le contacteur d’allumage pour allumer le véhicule.

Environ 3,8 millions de Hyundai et 4,5 millions de Kia sont éligibles à la mise à jour logicielle, a annoncé mardi la National Highway Traffic Safety Administration.

Hyundai a déclaré que les mises à jour commenceraient mardi pour près de quatre millions de véhicules, en commençant par un million d’Elantras 2017-2020, de Sonatas 2015-2019 et de Venues 2020-2021. La mise à niveau logicielle devrait être disponible pour les véhicules éligibles restants d’ici juin.

“Nous avons donné la priorité à la disponibilité de la mise à niveau pour les propriétaires et les locataires de nos véhicules les plus vendus et ceux les plus ciblés par les voleurs afin que les concessionnaires les entretiennent en premier”, a déclaré Randy Parker, PDG de Hyundai Motor America.

Kia a déclaré avoir déjà commencé à mettre à jour le logiciel de certains véhicules.

Seattle poursuit les constructeurs automobiles après une série de vols

En septembre, le Highway Loss Data Institute, une unité de l’Insurance Institute for Highway Safety, a constaté que les Hyundai et les Kia sans dispositif d’immobilisation avaient un taux de sinistres pour vol de véhicule de 2,18 pour 1 000 véhicules-années assurés. Le reste de l’industrie combinée avait un taux de 1,21. Une année véhicule assuré équivaut à un véhicule assuré pendant un an.

L’institut a comparé les véhicules des années modèles 2015 à 2019. Il a étudié les réclamations pour vol de véhicules à partir de 2021.

Hyundai affirme que tous les modèles produits après le 1er novembre 2021 ont des dispositifs d’immobilisation en équipement standard.

Un défi sur les réseaux sociaux TikTok a mis en lumière l’absence d’antidémarrage des véhicules et a entraîné au moins 14 accidents signalés et huit décès, selon la NHTSA. Le défi montre aux téléspectateurs de TikTok comment câbler à chaud les voitures Kia et Hyundai avec un cordon USB et un tournevis.

Hyundai et Kia commenceront les mises à jour logicielles plus tard ce mois-ci, avec des phases ultérieures au cours des prochains mois. Hyundai fournira également des autocollants de fenêtre aux propriétaires de véhicules qui alertent les voleurs potentiels que le véhicule est protégé contre le vol.

Le mois dernier, la ville de Seattle a poursuivi Hyundai et Kia pour ne pas avoir installé la technologie antivol sur certains modèles.

“Kia et Hyundai ont choisi de couper les coins ronds et de réduire les coûts au détriment de leurs clients et du public”, a déclaré Ann Davison, avocate de la ville, dans un communiqué. “En conséquence, nos forces de police ont dû faire face à une énorme augmentation des vols de véhicules et des problèmes connexes avec des ressources déjà limitées.”

Les responsables de Seattle ont déclaré que les vols de voitures Hyundai et Kia en juillet 2022 étaient respectivement 503% et 363% plus élevés qu’au même mois l’année précédente.